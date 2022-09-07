İmamların gözü kadınların giyiminde | Giyecek elbise yok



Yoksulluk, yolsuzluk, hayat pahalılığı, rüşvet iddiaları, kamu kurumlarındaki çürüme, çocuk istismarı, kadınlara yönelik şiddet, kadın cinayetleri, kuran kurslarındaki taciz ve tecavüzleri gündemlerine hiç almayan Diyanet imamları gittikleri düğünlerde tanık olduğu kadınların giyimlerini hedef alıyor.

Yağ kuyrukları nedeniyle yurttaşları suçlayan’deki programında kadınları hedef aldı.

Tarikat ve cemaat temsilcilerinden Diyanet görevlilerine kadar çok sayıda kişinin, kadınları ve giyim tarzlarını hedef aldığı açıklamalarına bir yenisi eklendi. 4-6 Yaş Kuran kurslarını “okulöncesi eğitim” olarak nitelendiren, yağ kuyrukları nedeniyle yurttaşları suçlayan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Hacı Bayram Veli Camisi’nde kürsüden yaptığı konuşmaların “Burhan İşliyen ile Hacı Bayram Kürsüsü’nden” adıyla yayınlandığı Diyanet TV’deki programında, kadınların giyimlerini eleştirdi. Düğünlerden bahseden İşliyen, “Salona bir giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan. Niye böylesiniz? Allah, camiye girerken örtün, düğün salonuna girerken açıl diye bir emir mi verdi?” dedi. Erkeklere de çağrı yapan İşliyen, “Babalar, abiler, kocalar; bu konuda eşlerimize, kızlarımıza telkinde bulunmamız, nasihat etmemiz, yönlendirmemiz gerekmiyor mu? Bir Müslümanca duruş gerekli. Bütün örtüleri açmış, sınırları ihlal etmiş, haramları işlemeye başlamış. Bir Müslüman bunu yapamaz. Hayat tarzımız kitaba uygun olmalı. Düğünlerimiz, eğlencelerimiz kitaba uygun olmalı” ifadelerini kullandı.

İLK ÇIKIŞ DEĞİL

Kadınların giysilerinin Diyanet TV’de hedef alınması ilk değil. İmam Halil Konakcı’nın “Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” sözlerinin gündeme gelmesinden kısa bir süre sonra Diyanet TV’de bir programa katılan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, “Kadın, nikah düşen yabancılara karşı el, yüz ve ayak dışındaki yerlerini kapatmalı” derken, “pantolonların daracık olduğu ve kadınların pantolon ile toplum içine çıkmasının tasvip edilmeyeceğini” savundu.