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İmamoğlu davası ertelendi | Adliye önünde toplanmak yasaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesi, duruşmanın yapılacağı Kartal Adliyesi önünde basın açıklaması yapılması, toplanılması Kaymakamlık tarafından yasaklandı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 12:13
İmamoğlu davası ertelendi | Adliye önünde toplanmak yasaklandı

İmamoğlu davası ertelendi | Adliye önünde toplanmak yasaklandı


Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün başlayacak duruşmasına kilitlendi. Binlerce kişi, duruşmanın yapılacağı Kartal Adliyesi önüne gelince, polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu arada Kartal Kaymakaklığı basın açıklaması yapılmasını da yasakladı. İmamoğlu davası için 'toplanma' yasağı geldi: Binlerce yurttaş ve avukat mağdur edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla "toplanma ve basın açıklaması" yasağı getirildi. Yasak sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Hüseyin Ersöz, birçok meslektaşının ve yurttaşın mağduriyet yaşadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava öncesi, Kartal'da toplanma ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.


İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesi, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklanırken, "kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali" gerekçe olarak gösterildi.

Toplanma yasağı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Hüseyin Ersöz, birçok meslektaşının ve yurttaşın mağduriyet yaşadığını söyledi. 

Ersöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Anadolu Adliyesi'nde işi olan meslektaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor. Duruşmalar zamanında görülmüyor, otoparklar kapalı. Hakimler dahi Adliyeye girmekte zorlanıyor. Heryer barikat ve polis. Bu kaosun nedeni Kartal Kaymakamlığı'nın aldığı yasaklama kararı. 

BU AKIL TUTULMASI SON BULMALI

Kaymakamlığın aldığı "toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı" kararının demokratik toplumlarda yerinin olmaması bir yana, 100-200 kişi toplanacak ve açıklama yapacak diye, Adliyede işi olan binlerce vatandaşın mağdur edilmesi diğer yana. Bu akıl tutulması son bulmalı."

Öte yandan yollar tamamen kapalı olduğu için birçok araç trafikte kaldı. Duruşmalarına yetişmeye çalışan avukatlar ise 20 dakikada gittiklerini söyledikleri yolu 2 buçuk saatte gidebildi.

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