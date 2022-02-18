İmamoğlu | İSKİ'nin zararı Meclis üyelerinden tahsil edilecek



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'nin su zammına karşı çıkan AKP ve MHP'li meclis üyelerini uyaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Hukuki süreç başlatacağız, İSKİ'nin zararları, ret oyu kullanan meclis üyelerinden rücu ettireceğiz" dedi.

İstanbul'da İBB'nin su fiyatlarına zam yapılma önerisini muhalefetin oylarıyla geri çevrilmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Artan su maliyetlerinin İSKİ'yi büyük zararlarla karşı karşıya bıraktığını söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu AKP ve MHP üyelerine seslenerek "İSKİ kanunla kurulmuş bir kuruluştur. İSKİ'nin zam oranları da kanunla emredilmiştir. Buna karşı çıkan arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Bu durumu mahkemeye taşıyacağız, İSKİ'nin zararını, meclis üyelerine rücu ettireceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’de açıklamalarda bulunuyor. “İBB’ye karşı çok kötü bir oyun oynanıyor. Kötülük dolu bir oyunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım” ifadelerini kullanan İmamoğlu, "İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz. Bu karar ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bunun faturasını hukuk önünde mahkemelerde göreceksiniz. Şimdi siz düşünün" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İSKİ Genel Kurulu'nda çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile çıkan sıfır zam kararına sert tepki gösterdi. “İBB’ye karşı çok kötü bir oyun oynanıyor. Kötülük dolu bir oyunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım” ifadelerini kullanan İmamoğlu, "İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz. Bu karar ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bunun faturasını hukuk önünde mahkemelerde göreceksiniz. Şimdi siz düşünün" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları

"Su eşittir hayat. Medeniyetler boyunca su ile beraber kurulmuş şehirler. İstanbul gibi dünyanın en nadide coğrafyasında kurulmuşsa bir şehir ona suyu yetiştirmekle ulaşmış medeniyet, İSKİ böyle bir kurum. Bugün İstanbulumuza karşı oynanan kötülük dolu bir oyunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım.

İki yıldır sabırla İSKİ konusunda hiç mevzuya dahil olmadan, ortak masalar kurarak, defalarca yüz yüze konuşarak ve bu görüşmeleri yaparken de bütünüyle İSKİ'nin bütün hesaplarını siyasi parti ayrımı yapmaksızın hassas durumunu İBB'deki bütün siyasi paydaşlarla paylaştık.

konusunda hiç mevzuya dahil olmadan, ortak masalar kurarak, defalarca yüz yüze konuşarak ve bu görüşmeleri yaparken de bütünüyle İSKİ'nin bütün hesaplarını siyasi parti ayrımı yapmaksızın hassas durumunu İBB'deki bütün siyasi paydaşlarla paylaştık. En son bir ay önce gelinen son noktada yapılan bütün yanlışları ortaya koyarak, kendim bizzat CHP Grup Başkanvekili, AK Parti Grup Başkanvekili ve de Meclis Başkanvekiline "Gelin bu süreci görün, 10 milyar 300 milyon liralık bütçe, 14 milyar 900 milyona çıkmış. Bu bütçe üzerinden oturalım, konuşalım. İstanbul'a bir fiyat tarifesi koyalım. Kesintisiz İstanbul'un suyunu tedarik edelim" dedim. Karşımda da üç samimi insanın yüzünü gördüm. Ben bunu güvence olarak hissettim. Sonra diyalog sürecini başlattık.

10 milyar 900 milyon bütçe çıktı. 4 milyar 600 milyon, yüzde 40’ın üzerinde bir artıştan söz ediyorum.

İSKİ’nin giderinin yüzde 25’i elektrik. Şu andaki elektrik tarifesine göre 2022’deki elektrik faturası 3 milyar TL’yi aşacak. Öteye beriye zıplamaya gerek yok. Bu zamları ben mi yaptım.

Geçen yıl bugün dolar 7.5 liraydı şimdi 13.5 lira. İstanbul'un suyunu sağlıklı hale getirmek için kullandığımız kimyasallar dövizle geliyor ve muazzam bir zamla karşı karşıyayız. Sonuçta sadece bir yılda İstanbulumuza su temin eden İSKİ'nin maliyetleri yüzde 120 artmış. Kaçınılmaz o kadar bu durum üzerine İSKİ Genel Kurulu'na yeni bir su tarifesi getirdik. Getirmek zorundayız. Yeni fiyat tarifesine neden ihtiyaç olduğunu az önce dediğim gibi İSKİ'nin tüm gelir ve gider kalemleriyle beraber bütün yetkili arkadaşlarım tane tane anlattı. Neyin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor.

Az önce zam fiyatlarını söyledim. Çıkıyor arkadaş yüzde 179, yüzde 180 zam teklifi diyor... Utanıyorum, üzülüyorum bu arkadaşların sözlerinden. İBB'de Grup Başkanvekili yüzde 179 zam ayıptır, yazıktır, günahtır. Artış rakamını bir önceki fiyata böldüğünüzde zammın oranını bulursunuz. Bu arkadaş yüzde 179'u nereden, hangi akılla, hangi eğitimle bulur anlamış değilim. Bütün bunlar yalan, doğru değil.

"MAHKEMELERDE GÖRECEKSİNİZ"

AKP Grup Başkanvekili bize diyor ki Meclis toplantısında, “Ya bizim yüzde 25’lik zam teklifimizi kabul edersiniz ya da bunu da vermeyiz.”

İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz. Bu karar ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bunun faturasını hukuk önünde mahkemelerde göreceksiniz. Şimdi siz düşünün.

Özellikle belirtmek isterim ki bu arada her şeye rağmen oluşan yeni bütçe, 14 milyar 900 milyona çıkan yeni bütçe ve mecburen sunmak zorunda kaldığımız yeni tarifenin vebali İSKİ veya İBB değildir. Bu ülkede herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa bunun sorumlusu ekonomiyi yöneten kişilerdir, hükümettir, iktidardır. Türkiye'yi bu ekonomik buhrana satanların İstanbul'daki ucuz kahramanlık girişimlerine en güzel yanıtı günü gelince kıymetli insanlarımız verecek.

AKP'NİN YÜZDE 25'LİK TEKLİFİ

Yüzde 25'lik teklifin Meclis'te kabul edilmesi bizim yetkimiz değil. Eğer AK Parti grubu yüzde 25'lik bir teklif vermişse oylatırdı, çoğunluk zaten onlarda kabul edilirdi. Kendi verdikleri teklifi geri çektiler. Teklifi tehditle verdikleri için geri çektiler.

Yüzde 40'a yakın teklif sunduk onu da reddettiler.

'İSTANBUL'A BÖYLE SEVDA OLMAZ'

KDV'den bahsediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 'İstanbul sevdam' diyorsanız İstanbul'a böyle sevda olmaz. Bizim belediyeler, sizin belediyeler.. Böyle bir kavram zaten olmaz.

2019 seçimlerinden sonra arzum, cumhurbaşkanımızın bu şehre hizmet eden belediye başkanıyla sıkı diyalog, istişare, bir arada düşünce üretme, işbirliği yapmaya uygun bir diyalog zemini. Hala 2019'daki seçimin insanların zihninde başka travmalara sebep olduğunu görüyorum.

İBB'NİN EL KONULAN PARASI

Bence bu işlemi yapan, bu işleme imza atanlar hem oraya bağışta bulunan vatandaşımız ve o paralardan faydalanmak üzere olan binlerce insanımızın bedduasıyla karşı karşıyadır. Utanç verici bir işlemdir.

Askıda faturayı dünyanın her yerinde göğsünüzü gere gere anlatırsınız, bu işlemi hiçbir yerde anlatamazsınız. Milletimizin bedduasıyla karşı karşıyadır. Onlara bu beddualar yeter.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİNİN SIZDIRILMASI