İmamoğlu | İstanbul acil olarak en az iki hafta kapanmalı

Koronavirüse karşı İstanbul'da yaşayanları uyaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu covid-19 için acil önlem çağrısında bulunarak, "Bu iş mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda 2-3 haftalık kapanma şart" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yedi ilçeye hizmet verecek olan Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2'nci kademesinin açılışını gerçekleştirdi. Toplam yedi ilçenin atık suyunu arıtacak olan tesisin hizmete alım töreninde konuşan İmamoğlu, Türkiye’de görülen Covid-19 vakalarının yüzde 50’sinin İstanbul’da yaşandığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine bakılarak İstanbul’da 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Covid-19 süreci ne yazık ki ülkemizde ve İstanbul’da çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Hiç kimse bu konuda görmezden gelme ya da duymama konumuna ge-le-mez! Madem, 11 milyonluk Belçika’dan az veri açıklıyoruz o zaman dünyanın bu başarıyı konuşması, ya da gerçek verilerin açıklanması lazım” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ikinci etabının açılışını yaptı. Koronavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulunan İmamoğlu, pandeminin tek başına maske ve mesafe ile tanımlanacak bir süreç olamayacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hasta sayılarının yüzde 50'sinin İstanbul'da olduğunu hatırlatan İmamoğlu “İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz. Ben de bunu deneyimledim. Görüyoruz ve herkes farkındaki bu iş, mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. Çemberi gittikçe daralan biçimde çok yakın çevremizde neredeyse herkesin bu hastalığı yaşadığını görüyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu, salgının 7. ayına girdiğini, her geçen gün artan sayıya bağlı olarak bazı hastanelerin yoğunluk nedeniyle zorlanmaya başladığını belirtti.

“BULAŞICILIĞI DERHAL AZALTMAK ZORUNDAYIZ”

“2-3 HAFTALIK KAPANMA ŞART”

İstanbulluların yaşam hakları için en sert uyarıları yapması gereken makamda olduğunu dile getiren İmamoğlu “Bulaşıcılığı derhal azaltmak zorundayız. Yazıktır insanlarımıza, sağlık çalışanlarımızın emeklerine, yaşamlarına. Her şeyi yerine koyabiliriz ama kaybettiğimiz yaşamı canları tekrar yerine koyma şansımız yoktur” diye konuştu.

“Ben İstanbul adına konuşmak zorundayım” diyen İmamoğlu şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

Madem işin yarısı İstanbul'da, madem Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hususlarla süreci teminat altına alabiliriz o zaman benim de bu anlamda bütün doğruları vatandaşlarımızla ve yetkilileri uyararak paylaşma zorunluluğum var. Dünya Sağlık Örgütü'nün iki adet açılma kriteri var. Birincisi en az 14 gün boyunca test sayısı artacak ama vaka sayısı da azalacak ki açılma olsun.

İkincisi en az 14 gün boyunca ölüm sayıları ve sağlık personeli hastalanma sayısı azalacak. Türkiye'mizin ve özellikle İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda iki kriteri de önümüze koyduğumuzda kesinlikle bir kapanmanın şartlılığı ortada. Bilim Danışma Kurulumuzun özellikle salgının hızını düşürmek ve çok hızlı şekilde bulaştığı bu dönemi radikal şekilde kontrol etmek adına 2-3 haftalık kapanmanın ve bu sürecin ardından da güçlü bir takip dönemi ile beraber kontrollü bir açılma dönemini İstanbul'a öneriyorlar.

Verilerimizin nisan mayıs aylarından çok daha ileride olduğunun altını kalın bir şekilde çizelim. İstanbul için çok hızlı hareket etmemiz gerektiğinin altını çizelim.

İSTANBUL’DAKİ VEFAT SAYISI

Bugün İstanbul'da bize sağlık kurumlarının kendi notu ile ‘bulaşıcı hastalık’ diye gönderilen vefat sayılarına baktığımızda; son bir hafta için özellikle konuşuyorum Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Bu kadar net. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne sağlık kuruluşlarından yanlış bilgi geliyorsa bize bildirsinler doğruyu biz de görelim. Az insan vefat ediyorsa pandemiden ben de mutlu olurum. Bu doğruların vatandaşlarımızla paylaşılması gerek ve bu doğrular üzerinden gerekli tedbirleri ciddiyetle almalıyız.

“DAHA ÖNCE HALLETTİK YİNE YAPARIZ”

2-3 haftalık bir fedakarlıkla tırmanmakta olan hasta-vefat sayısını aşağı doğru indirmek zorunda olduklarını söyleyen İmamoğlu “Nisan- mayıs gibi yaza giden bir dönem içinde değiliz. Daha soğuk günlere doğru giden bir dönemin başındayız. Kasım ayındayız. Bilim insanlarını, hekimleri dinlediğimde benim de bu uyarıları yapma zorunluluğum ortaya çıkıyor. Devletimiz güçlüdür. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda donanımlı bir hazırlık yaparız, seferberlik süreci tanımlarız. Büyükşehir, belediyeler, valilik top yekun donanımlı bir hazırlık yaparız, doğru zamanı açıklarız ve hep birlikte İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını seferberlik duygusu ile gideririz. Nasıl daha bunu önce hep birlikte hallettik, yine hallederiz” dedi.