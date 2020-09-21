İmamoğlu | İstanbul'da eğitime tam destek vereceğiz

Yardımlarda İBB Gönüllüleri de aktif bir rol üstlendi. İBB ile birlikte uzaktan eğitime erişim olanağından yoksun öğrencilere bilgisayar ve tablet ulaştırmaya başladı. Kısa zamanda bağışçıların desteği ile 200 kadar tablet, dar gelirli öğrencilere teslim edildi. Ayrıca, talepte bulunan tüm eğitim kurumlarının pandemiye karşı dezenfekte edilmesi için harekete geçildi. İBB Başkanı İmamoğlu, bu haberi, sosyal medya hesaplarından “İstanbul’da eğitime tam destek” başlığı ile duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde eğitime verdiği desteği yaygınlaştırıyor. Öğrencilere, “İstanbul’da eğitim hayatınızı ve yaşamınızı kolaylaştırma adına hem maddi hem manevi her alanda yanınızda olacağız” diye söz veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla yardımlarının kapsamına ilk, orta ve lisede okuyanlar da alındı. İlk, orta ve lise öğrencilerine yönelik eğitim ve kırtasiye desteğinin yaşama geçirilmesi için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Yeni yardımlarla birlikte İstanbul’da 170 bini aşkın öğrenci İBB tarafından desteklenecek.

EĞİTME TEK ALANDA DEĞİL HER ALANDA DESTEK

Eğitim desteklerin tek bir alana sınırlı kalmayacağını duyuran İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da eğitime tam DESTEK

100 bin ilk ve orta öğrenim öğrencisine 300 TL destek

40 bin öğrenciye kırtasiye desteği

30 bin üniversite öğrencisine 3 bin 200 TL’lik destek

Tüm eğitim kurumlarının dezenfekte edilmesi

@gonulluistile bilgisayar ve tablet desteği”

SEN OKU DİYE

“Sen Oku Diye” eğitim yardımı başvuruları 15 Ekim'de başlayacak. İlk, orta ve lisede okuyan öğrenciler başvuru yapabilecek. Tek seferlik 300 TL olarak verilecek eğitim yardımı şehit, yetim ve/veya öksüz çocuklar, ilk öğretim ve lise de okuyan engelliler, MEB tarafından ruhsatlanmış özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerine kayıtlı engelli öğrencilere yapılacak. Başvurular bu yıl pandemi nedeni ile internet üzerinden alınacak. Evraklar da aynı şekilde internet üzerinden yüklenerek teslim edilecek.

İBB, maddi yardımın yanı sıra okula giden öğrencileri pandemiye karşı korumak amacıyla kent genelinde talepte bulunan tüm eğitim kurumlarının virüse karşı arındırma işlemini de üstlendi. İnsan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlarla yapılan dezenfekte işlemi sayesinde okula devam zorunluluğu bulunan öğrenciler, güven içinde eğitimlerini sürdürebilecek. Öğretmenler ve okullardaki hizmetli personel de koronavirüse karşı daha sağlıklı bir ortamda çalışacak.

UZAKTAN EĞİTİME KATILAMAYANLARIN EKSİKLİKLERİ GİDERİLİYOR

Eğitim desteklerinin yaygınlaştırılmasında İBB Gönüllüleri de aktif rol aldı. Başlatılan “eğitimi yarım kalmasın” projesi ile İstanbul’daki iyiliksever yurttaşlar seferber edildi. Toplumdaki birlik ve beraberlik duygusu harekete geçirildi. Uzaktan eğitime erişimi olmayan dar gelirli öğrenciler için bilgisayar, monitör, televizyon ve tablet dağıtımı başlatıldı. Öncelikle gereksimin sahibi öğrenciler belirlendi. Bu kapsamda toplam 1688 öğrenci saptandı. Daha sonra evde atıl durumda bulunan ve uzaktan eğitimde kullanılabilecek aygıtlar, bunları bağışlamak isteyen iyiliksever yurttaşların evinden alındı; öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. İBB ile birlikte yürütülen kampanyada kısa zamanda 200 civarında aygıt öğrencilere ulaştırıldı. Dar gelirli öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için yürütülen çalışma, tüm hızlıyla sürüyor.

GENÇ ÜNİVERSİTELİ İÇİN 4 GÜNDE 74 BİN BAŞVURU

Diğer yandan “Genç Üniversiteli” projesi kapsamında verilen eğitim desteğine de yoğun bir başvuru oldu. Kayıtların başlamasının ardından geçen dört günde yapılan başvuruların sayısı 74 bini buldu. Başvuruların çoğu kadın öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Erkek öğrencilerin başvuru sayısı ise ilk 4 günde 35 bin 572’yi buldu. İlk 4 günde süreç sorunsuz ilerledi. İBB Beyaz Masaya herhangi bir yakınma iletilmedi. Öğrencilerin yüzde 82’si, başvurularını mobil telefonlarından yaptılar.

İBB’nin eğitim yardımına başvurular, pandemi süreci nedeniyle internet üzerinden yapılıyor. Evraklar da çevrimiçi kanalla teslim ediliyor. Üniversiteliler, “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresindeki formu doldurup, istenen belgeleri aynı adres üzerinden sunuyorlar.Başvuru için son tarih 14 Ekim. Üniversite öğrencilerine yapılacak eğitim yardımının sonuçları Kasım ayında açıklanacak.