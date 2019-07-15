İmamoğlu | 'İstifa edin, yoksa afişe ederim'



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi macerası devam ediyor. İkinci kez yenilenen seçimlerde tarihi hezimetin ardından sonuçlardan ders çıkarmayan AK Parti yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nun kendi kadrosunu yönetime getirmesinin önüne adeta set çekti.

Yıllardır İBB İştiraklerinde on binlerci liralık maaşla "Yönetim Kurulu Üyeliği" gelirinden, yolluk ve harcirah kıyağı ile 'Şoförlü makam aracı' 'Lojman' gibi ayrıcalıklı konumlarından vazgeçmeyen AK Partili'lere seslenen İmamoğlu koltuklarını bırakmayanlara zabıta aracılığı ile tebligat yapıldığını söyledi.

'ZABITA MARİFETİYLE ÇAĞRI YAPTIM'

Bir gazetecinin 'İlişiklerinin kesilmesine dair bir yazı göndermeniz gerekiyor" ifadesi üzerine İmamoğlu, "Bunlar teknik işler. Ben iyi niyetten bahsediyorum. Bizim arkadaşlarımız, takip ediyorlar. Cuma günü akşama istifaları verildi. Cumartesi günü haberim oldu. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben bu işin bütününe bakıyorum. Yönetim kuruluna katılan arkadaşlarım var. Zabıta marifetiyle çağrı yaptım. 12'si geldi diğerleri gelmedi. Sorduğum soruyu söyleyeyim. Kişisel iradenizle mi hala orada duruyorsunuz, siyasi bir irade mi size talimat veriyor?' Bakın bu soruyu orada sordum, burada da soruyorum. Benim her şeyim şeffaf. Hiçbir cevap alamadım" şeklinde konuştu.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

İmamoğlu: Suç duyurusunda bulunacağım, afişe edeceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait şirketlerin yönetim kurullarında bulunan eski yöneticilerin istifa etmemeleri halinde suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İmamoğlu, "Genel kurulları yapın ki biz kendi ekibimizle kendi kadromuzla sürece hakim olalım. Tamamen iyi niyetli olmayan bir davranışla şirketlerin kuruluş yönetmeliğinin verdiği yetkiyle 45 günlük sürenin tamamını kullanıyorlar. Yaklaşık 20 günümü doldurdum. Hesap sorulacak günlerim tıkır tıkır işliyor. Halkıma sesleniyorum. Ben hala belediye bütçesinin 3'te 2'sine, çalışanın yüzde 80'ine sahip iştiraklere henüz hakim olamadım. Bu kadar net. Bu millet bizden hesap soracak. Dolayısıyla iştiraklerin bir an önce genel kurullarını öne çekmeliler. Bir an önce şirketlere biz kadromuzu atamalıyız. Suç duyurusunda bulunacağım. Hakkımdır, değildir, suç duyurusunda bulunacağım. Tarihe not düşeceğim. Afişe edeceğim, millete anlatacağım. Ben insanlara böyle söz verdim" dedi...



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binası önünde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni’nde konuştu. 15 Temmuz şehitlerine minnet borçlu olduklarını vurgulayan İmamoğlu, "Gerçekten 15 Temmuz demokrasimize ve milli birliğimize sıkıca sarılma, millet iradesini yok saymanın her türlüsüne karşı koymak kararlılığımızı yüksek sesle hem de en üst iradeyle ilan etme günüdür. 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini gazi meclisimizin önemini ve değerini hatırlama günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz'a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıklarını yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak en önemli görevlerinden biri olduğunu asla unutmamak demektir" dedi.



'HEPİMİZ SORUMLUYUZ'

İBB Başkanı İmamoğlu, benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, "Herkes bilsin ki 15 Temmuz'un kahramanlarına, şehit ve gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularımız eksilmeyecek. Onların yüksek karakterlerinden o büyük kahramanlıklarından feyz alacağız. Sizlerin kahramanlıkları ve bu gazi meclisimizin önünde hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizle birlikte rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha böyle bir hain saldırıyla karşılaşmaz ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık ve iç dış faaliyetlere fırsat vermeyiz. Bu manada hepimiz sorumluyuz. Tüm vatandaşlarımız, kamu yöneticileri, herkes, her anında en uyanık şekilde sürece dahil devletin duruşunu, varlığını ve milletimizin birliğini korumakla mesul olduğunu unutmamalıdır. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diyorum" diye konuştu.

'BEN ŞU ANDA SÜRECE HAKİM DEĞİLİM'

İBB önünde düzenlenen "15 Temmuz Anma Programından" sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, dün, "Fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır" diyerek İBB iştirakleriyle ilişiğinin kesildiğini dile getiren eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'ya yanıt verdi. İmamoğlu, şunları söyledi: "Kimse milletin aklıyla oynamasın. Bizim burada aradığımız ahlak ve iyi niyet. Ben İBB Başkanıyım, 5 milyona yakın oy almış bir insanım. 16 milyonun hesap soracağı kişiyim. Dolayısıyla cuma günü açıklama yapıyorum ve o günün akşamında istifalar ediliyor. Kendisi açıklama yapıyor. Genel kurulları yapın ki biz kendi ekibimizle kendi kadromuzla sürece hakim olalım. Tamamen iyi niyetli olmayan bir davranışla şirketlerin kuruluş yönetmeliğinin verdiği yetkiyle 45 günlük sürenin tamamını kullanıyorlar. Neredeyse ağustos ayının sonuna doğru genel kurul kararları alıyorlar. Niçin? Bir hafta sonraya alın. 10 gün sonraya alın. Yazıktır, günahtır. Neyi kaçırıyorsunuz, orada nasıl bir sistem yönetiyorsunuz? Bu millet İstanbul'un konsolide bütçesinin neredeyse üçte ikisinin içinde olduğu iştirakler üzerinden benden hesap soracak. Ben şu anda sürece hakim değilim. Bir hafta içinde karar alsınlar. Genel kurulları yapalım. 1 hafta sonra bir ay bitmiş olacak. Kimin malı bu? Biz her kuruşuyla ilgili hesap vermek istiyoruz millete. Bıraksın gitsinler, kadroları oluşturalım, işimize bakalım. Süreleri bitti."