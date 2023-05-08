İmamoğlu Konya'da konuşuyor | Taş değil, kalp atanlar kazanacak





Baki KARATAŞ KONYA

Türkiye seçime giderken, dün Erzurum'da bir grup provakatörün saldırısına tepkiler devam ederken, 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun yardımcısı Ekrem İmamoğlu Konya'da halkın karşısına çıktı. İmamoğlu'nun konuşmasını dinlemek için erken saatlerden itibaren çevre ilçelerden binlerce kişi Zafer Anıt Meydanı'nda toplandı. Bu arada Konya'da miting öncesi AKP İl Başkanı ile bazı Kızılay yöneticilerin provakatif mesajlarına Konyalı itibar etmezken, mitingin yapıldığı alanın etrafında bir kaç provakatör AKP yanlısı sloganlar attı. Ekrem İmamoğlu gençlere seslenerek 'Gördüğünüz yalana dolana karşı cesur olun, yanlışa yanlış deyin, yolsuzluğa yolsuzluk, israfa israf deyin' çağrısında bulundu.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıya tepki yağmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Gözler İmamoğlu'nun Konya mitingine çevrildi.



İmamoğlu’nun halk buluşması için Konya'da Anıt Meydanı'na gelen yurttaşlar ‘Bomba araması var’ gerekçesiyle içeri alınmayınca tepki gösterdi. İmamoğlu Konya'da açıklamalarda bulunuyor.

"BANA TAŞ ATILMADI, MİLLETE TAŞ ATILDI"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Konya çok şanslı. Bu toprakların vicdanı, bu toprakların erdemi, bu toprakların ahlakı. Belki doğum yeridir Konya. Çünkü burada Hz. Mevlana yaşadı. Sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin şehrindeyiz.

* Beni bu meydanda dinleyen hemşerilerimden, dostlarımdan, sevgili çocuklardan, gençlerden, hanımefendilerden ve beyefendilerden isteğim şu.

* Sizlerle beraber bu memleket coşacak. Bu milletin evlatlarıyla coşacak.

* Ya olduğun gibi ya göründüğün gibi ol. Bu sözlere hayatım boyunca layık olmaya çalıştım, layık olmaya Konya'da, Mevlana'nın memleketinde söz veriyorum, layık olacağım.

* Öyle bir birleşeceğiz ki, adı ne biliyor musunuz, 86 milyonun birleşmesi. Bir kişi bile açıkta kalmayacak, bir kişi bile dışarıda kalmayacak, bir kişi bile soğukta kalmayacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz.

* Sizlere Erzurum'dan selam getirdim. 150-200 kişiyi yuhalamaya bile değmez. Hepsini konuşacağız.

* Size canım dadaşların, Nene Hatun'un torunları Erzurumluların selamını getirdim. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı. Demokrasiye taş atıldı.

* Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken haber aldık. 40-50 belediye otobüsünün belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak. Aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye kalkanlar olacak.

* Burada bir hanımefendinin yazdığını okuyayım mı size: Onlar taş atsın, biz gülle cevap vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar.Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyor. İyilik kazanacak. Bu memleketin insanları her daim iyiliğin kazanmasını sağlamıştır.

Konya'da bulunan Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, miting alanındaki son durumu şöyle anlattı:

"CHP Konya il yönetimiyle görüştük. Konya Valiliğiyle, emniyetle iletişim halinde olduğunu dile getirdi. Üst düzey önlem alınması gerektiğini söylediler. Ve üst düzey güvenlik önlemi alındığını dile getirdiler. Dünkü Erzurum olayından sonra cadde yerine bir sokağa alındı miting. Arama yapılıp alınıyorlar. İkinci giriş kapatılmış durumda. İlk önce burada giriş yapılıyordu ama sonrasında kapatıldı. Normalde miting alanlarına gittiğimizde insanlar umutlarına dair pankartlar açardı ama burada sanki gelen kişi İmamoğlu'nu korumak için gelmiş gibi. Böyle bir atmosfer var. Karşı taraftaki binadan AK Parti bayraklar sallandırıldı. İmamoğlu'nun mitingine gelenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı. Böyle bir gerilim oldu. AK Parti bayraklı vatandaşlar da miting alanına geldi. 'Bay Bay Kemal' yazılı pankartla geldiler."