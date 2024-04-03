İmamoğlu, mazbatasını aldı vatandaşlara seslendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerin ardından üçüncü kez mazbatasını alarak vatandaşlara seslendi; 'Bu mazbata 16 milyonundur!'

İstanbulluların oylarıyla İBB Başkanlığına üçüncü kez seçilen İBB Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Çağlayan'da bir teşekkür konuşması yapan İmamoğlu, "Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Değeri sorumluluğu çok büyük. Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur" dedi.



Yerel seçimlerde en yakın rakibi AK Parti'li eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a tarihi fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na üçüncü kez seçilen İBB Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde saat 16.00'da teşekkür konuşması yaptı.

"BANA VERİLEN MAZBATANIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Benim için çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz. Çok mutluyum onurluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair hem mazbatanın anlamına dair, hem şehre olan sorumluluklarına dair… Bu bağlamda bugün burada şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadım bir kentin seçim sonrasına değer katan bir ortamın hazırlanmasına teşekkür ediyorum. Müteşekkiriz. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Değeri sorumluluğu çok büyük.



Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Allah mahçup etmesin. İstanbul bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz.

Emeği geçen çok insan var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. 90 binden fazla çalışana teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur."

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AKP'li rakibi Binali Yıldırım'a karşı 13 bin oy farkla kazanan İmamoğlu mazbatasını alıp göreve başlamış, 18 gün başkanlık yapmıştı.

Ancak 6 Mayıs'ta YSK'nin seçimlerin tekrarlanmasına karar vermesiyle dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya görevi devretmek zorunda kalmıştı.

İmamoğlu 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde ise bu kez rakibine 806 bin oy fark atmış, ikinci kez mazbatasını almıştı.