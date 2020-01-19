İmamoğlu'ndan Erdoğan'a süt yanıtı | Veren el alan eli görmeyecek





KOCATEPE / ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DSP Kurucu Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesine katıldı. Cenaze töreni sonrası kameraların karşısına geçen İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

İmamoğlu sözlerine, “Öncelikle rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi'ye, Allahtan rahmet diliyorum. Rahşan Hanımı kaybetmek üzüntünüz yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun ”şeklinde başladı. İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı'nın“ Suyu ucuzlatacağını söyledim, ucuzlattı mı? ”,“ Bedava süt dağıtacaktı, hani süt nerede? ”Sözlerinin anımsatılması üzerine,“ Böyle bir arada, böyle bir söze cevap vermek istemezdim ama üzülüyorum. Üzüntümü dile getirmek maksadıyla cevap vermek isterim ”yanıtını verdi. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

-SÜT DAĞITILAN AİLELERİ BERABER GEZERİZ-



“Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği süt dağıtımı yüz bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Belki alışkın yardım yardım amaçlı yapılan deşifre altındaki ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki yapılmıyor. Ama biz veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz. Asla müsaade etmeyeceğiz. Yani sadece kamu ile o vatandaş arasında kalmaktadır. Bu bizim hassasiyetimiz. Görmek isterlerse Sayın Cumhurbaşkanı, benimle beraber İstanbul'da gideriz aileleri tek tek gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misafir etmekten. O seçim sırasında oluşturulan çadırlarda. Bugün de biz tam tersini hassas bir şekilde yapıyoruz.

-CUMHURBAŞKANINA YANLIŞ BİLGİLER VERİLİYOR-

Ulaşım ve su indirimi konusuna da değinen İmamoğlu, “Biz sözlerimizin hepsini yaptık ve yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor diyorum, inandıramıyorum. Evet, yanlış bilgiler ile donatılıyor. Biz yaptıklarımızın hesabını veririz. Kolay. Değişken listesi de var da '2040'a kadar su problemini çözdüm' dediler. Niçin çözülmedi, bununla ilgili bir cevaplıyor. Bunun gibi bir çok ek gösterge sözü verildi yapılmadı. Biz bunlara girmiyoruz. Biz işimizi yapıyoruz ”dedi.

“TARİH TEKERRÜRDEN İBARET”



İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın “İstanbul'un projeleri yerel yönetimlere bırakılamayacak kadar önemli” sözlerinin anımsatılması üzerine ise şunları söyledi:;



“Tarih tekerrürden ibaret. Bu duyguyu kaybetmemesini dilerim. 16 milyon insanın seçtiği bir belediye başkanı var. Lütfen bizi dinlesin. İstanbul'a yanlış yaptırmayız. onun ıcın yerelin güçlenmesini dün isteyen Sayın Cumhurbaşkanının bugün kanaatinin değişmesini açıkcası halkımız yorumluyordur diye düşünüyorum.