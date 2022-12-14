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İmamoğlu'nun çağrısından sonra vatandaşlar Saraçhane'ye akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi haklarından mahrum edilmek isteniyor.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:36
İmamoğlu'nun çağrısından sonra vatandaşlar Saraçhane'ye akın etti

16 milyon İstanbullu'nun iradesi yargılanıyor

Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davasının 8. celsesi bugün Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülüyor. Saat 11.00’de başlayan duruşmada İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dinlenmesini talep etti. Mahkeme Soylu'nun dinlenmesinin davaya yarar sağlamayacağını belirterek talebin reddine karar verirken, savunma makamının ek süre talebi de mahkeme tarafından kabul edilmedi. Savcı mütalaasını yinelerken, İmamoğlu'na üst sınır olan 4 yıl 1 ay hapis cezası verilmesini istedi. Avukatların son savunmaları için duruşmaya 16.00'ya kadar ara verildi.

İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbullulara çağrıda bulunarak, “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.


İmamoğlu'nun avukatları, mütalaa karşısında savunma için ek süre istedi. Talebi reddeden mahkeme, duruşmaya bugün saat 16.00’ya kadar ara verdi.

İBB Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Saraçhane’ye çağrı yaptı. İmamoğlu paylaşımında, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.


"BU BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Bu bir demokrasi mücadelesi… 16.00’dan itibaren Saraçhane’de olacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.


İmamoğlu'nun avukatları, mütalaa karşısında savunma için ek süre istedi. Talebi reddeden mahkeme, duruşmaya bugün saat 16.00’ya kadar ara verdi.

İBB Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Saraçhane’ye çağrı yaptı. İmamoğlu paylaşımında, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun çağrısı sonrası birçok yurttaş Saraçhane'ye akın etti.

"BU BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise İmamoğlu'nun tweet'ini alıntılayarak, "Bu bir demokrasi mücadelesi… 16.00’dan itibaren Saraçhane’de olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mesajında, "Bizler saat 16.00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Şaraçhane’ye bekliyoruz" diye konuştu.


AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA DESTEK

İYİ Parti lideri Meral Akşener de paylaşımında, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" dedi.

BABACAN'DAN YANIT

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 14.12.2022 16:06
Anahtar Kelimeler:
İBBEkrem İmamoğlu
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