İmamoğlu'nun cuma namazına gittiği camide provakasyon





Camileri gösteri alınana çeviren, seçimler öncesi oy istemek için toplantılar düzenleyen AKP'lileri görmezden gelen bir şahıs İBB Başkanı İmamoğlu'nun cuma namazı kılmak için camiye gelmesine tepki gösterdi.

Sancaktepe’de bir kişi, Ekrem İmamoğlu’na ‘Camiye neden geldin?’ dedi.

Sen kimsin terbiyesiz herif ? Camiler Allahin evi değil mi ?

Sana ne ? pic.twitter.com/AVjbXQMNP9 — nurse (@nursse_hemsire) January 26, 2024

İstanbul Sancaktepe’de bir kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na "Camiye neden geldin?" diye sordu. O anlar ve İmamoğlu'nun cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Yerel seçimlere az bir süre kala provokasyon haberleri gelmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Sancaktepe'de bir camide kıldı.

İmamoğlu'na burada bir kişi, seçim dönemini hatırlatarak "Camiye neden geldin?" sözleriyle çıkıştı. İmamoğlu, "Dua etmeye geliyorum" yanıtını verdi.



İmamoğlu, şahsın "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" sorusuna "Yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" ifadelerini kullandı.

Yurttaşa, cami cemaati tepki gösterdi.