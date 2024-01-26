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İmamoğlu'nun cuma namazına gittiği camide provakasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cuma namazını kılmak için Sancaktepe'de bir camiye gelmesi, AKP'li provakatörleri delirtti. Ekrem İmamoğlu'na laf atmaya çalışan sakallı şahısa vatandaşlar tepki gösterdi

26 Ocak 2024 Cuma 14:58
İmamoğlu'nun cuma namazına gittiği camide provakasyon






İmamoğlu'nun cuma namazına gittiği camide provakasyon



Camileri gösteri alınana çeviren, seçimler öncesi oy istemek için toplantılar düzenleyen AKP'lileri görmezden gelen bir şahıs İBB Başkanı İmamoğlu'nun cuma namazı kılmak için camiye gelmesine tepki gösterdi.

İstanbul Sancaktepe’de bir kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na "Camiye neden geldin?" diye sordu. O anlar ve İmamoğlu'nun cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Yerel seçimlere az bir süre kala provokasyon haberleri gelmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Sancaktepe'de bir camide kıldı. 

İmamoğlu'na burada bir kişi, seçim dönemini hatırlatarak "Camiye neden geldin?" sözleriyle çıkıştı. İmamoğlu, "Dua etmeye geliyorum" yanıtını verdi.


İmamoğlu, şahsın "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" sorusuna "Yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" ifadelerini kullandı.

Yurttaşa, cami cemaati tepki gösterdi.

Son Güncelleme: 26.01.2024 17:32
Anahtar Kelimeler:
İmamoğluCuma Namazı
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