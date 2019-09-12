

İmamoğlu'nun kırık sandalyesi | Büyükerşeni de devirecektim



Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'de kırık bacaklı sandalyeye oturan Ekrem İmamoğlu'nun başından geçenler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun sandalyeden düştüğü anları anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Ongun, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşegül Arslan'a o anları şöyle anlattı:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldikten sonra belediye başkanları yerlerine otururken, İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin bacağı kırılıyor ve yere değiyor. İmamoğlu bana 'Tutsam Yılmaz Büyükerşen yanımda oturuyor, onu da devireceğim' dedi. Daha sonra kalkıyor ve görevliler yeni sandalye getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Sandalyeyi kırdın, israf' diyor. Bunun üzerine İmamoğlu da 'Koltuğa ikinci kez oturduğumda daha sağlam oturuyorum' demiş."

YERLEŞKE'DE NELER OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ndeki görüşmeyle ilgili, "İletişim her zaman iyidir. Bu millet konuşa konuşa anlaşacak. Biz, işin o tarafındayız. Birileri kavga ede ede anlaşmanın daha iyi olduğunu savunabilir ama ben konuşa konuşa, uzlaşa uzlaşa, kucaklaşa kucaklaşa anlaşacağına inanan birisiyim. Konuşacağız, ısrarla konuşacağız. Kavga etmeden uzlaşacağız milletimizin lehine. 82 milyon vatansever millet lehine" yanıtını verdi



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 29 belediye başkanıyla yapılan toplantının ayrıntılarını anlattı. İmamoğlu, sandalyesinin kırılması hakkında, "Bu ilginç magazin bir durumdu. Tabi sandalye neden çürüktü, neden kırıldı, onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Demek ki ya sandalye firmasında bir arıza var ya da bakımını yapanda" dedi.

Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, Esenler Otogarı, İspark'taki zam iddiaları hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, otoparkların ardından işletmesi de İBB’ye devredilen Bayrampaşa Otogarı’nda incelemelerde bulundu. Otogarın yeni mal sahibinin İBB olduğunu vurgulayan İmamoğlu, esnafın kira bedellerini kuruma ödeyeceği bilgisini paylaştı.

Vatandaşlar ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, işletme sahiplerinin sorunlarını dinledi. Otogarı 3 gün önce devraldıklarını belirten İmamoğlu, sorunların çözümü için ortak masada, ortak kararlar alacaklarını vurguladı. Otogar’ın daha önce pisliği ve tehlikeli ortamlarıyla gündeme gelen bodrum katlarını gezen İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek, ziyaretiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"OTOGAR 3 GÜNDÜR TÜMÜYLE İBB TARAFINDAN YÖNETİLMEKTE"

"Bugün, bir ara tespit yapmak istedim otogarda. Otogarın önce otopark kısmını İSPARK olarak teslim aldık. Akabinde, zaten sözleşmesi bitmiş olan alanın, otobüs giriş-çıkışlarını da denetim altına aldık. Şu an tümüyle İBB tarafından yönetilmekte. Pazartesi günü akşam itibariyle teslim alındı. Bugün, üçüncü gün. Şu anda bu Bayrampaşa’daki otogarın otopark ve otobüs giriş-çıkışları bizim kontrolümüzde. Ancak, iş böyle bitmiş değil. Şu an burada otobüs işletmeleri bulunan ticarethaneler, bunun yanı sıra benzin istasyonu ve bunun gibi işletmelerin tümü, İBB’ye ait. Emlak İstimlak Müdürlüğü’müz, şu anda bununla ilgili tespit yapıyor. Bu tespitle beraber, buradaki bütün işletmelerin ecrimisil (işgal tazminatı) usulüyle ücretlerini İBB’ye ödemeleri gerekiyor. Yani bütün kiracıları, buradaki ödemelerin muhatabı İBB’dir. Şimdi burada tapu diye bir şey yoktur. Burası, işletmecilik olarak verilmiştir. Şimdi İBB bünyesine geçmiştir. Dolayısıyla İBB, mal sahibidir, başkası değildir. Bu bir lütuf değil, tak aksine 16 milyon insanın hakkını teslim almaktır. Geçmişe dönük haksın işlemler yapılmış ise, onlarla ilgili de arkadaşlarım araştırmacı olacaklar. Bu anlamdaki süreci, İBB’nin Emlak İstimlak Müdürlüğü yönetecektir.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ TASARLAYACAĞIZ"

Biz, bu otogarın yeni bir yere taşınması sürecini önemsiyoruz. Bu konuda da hem buradaki sektör temsilcileriyle hem buradaki sektörün işletmeci firmalarıyla ortak karar vermek adına, onlarla oturup konuşacağız. Ve yeni otogarın hem Bayrampaşa hem Harem için nerede olması konusunda ortak karar alacağız. Buraların da yapımını üstleneceğiz. Bu yapımı, ihaleyle de ‘yap-işlet-devret’ yöntemiyle de yapabiliriz. Kendimiz yapıp, işletebiliriz de. Bu süreci tek başımıza analiz etmeyeceğiz. Bu sürecin partneri, bu sektörün temsilcileri. Bu yeni otogarın yapım süreciyle beraber, bilime ve eğitime dönük bir merkez olması konusunda bir ön düşüncemiz var. Bu düşünceyi de masaya yatırıp, tartışacağız. Bütüncül bir şekilde İstanbul’un geleceğini bu anlamda tasarlamış olacağız.

"TEHDİT UNSURLARI TEMİZLENECEK"

Tekrar otogara dönersek, buranın, bu süreçte en sağlıklı işletilmesi adına da burada bir üst çatı kurumun oluşması için, belediyemizin bu tür işletmecilik yapan iştirakleri var, Boğaziçi şirketi gibi, bu iştirakin kontrolünde işlerin düzgün yönetilmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Bugün gördüğüm manzara itibariyle, hem buranın temizliği hem buradaki tehdit unsurları, geçici tuvalet gibi hizmetlerin buraya taşınması gibi çok daha hızlı hareket etmek adına bir termin (süre belirleme) koymam lazım. Takvim vermeyi seven bir insanım. Şu an Eylül ayındayız. Ekim sonunda, inşallah biz burayı gezmeye geleceğiz. O tarihten sonra insanlara burada, aydınlatılmış kapalı otopark bölümleri, temiz bir şekilde çevre düzeni, esnafın kirasını nereye ödediğini bildiği bir şekliyle burayı tekrar ziyarete geleceğim. Bu arada, esnafımızın birçok sorularına cevap bulma adına da buraya Beyaz Masa kuruldu. Beyaz Masa’yı daha donanımlı hale getireceğiz. Tüm esnaflarımız ya da buraya girip, çıkan vatandaşlarımız, tüm somut ve net bilgileri, Beyaz Masa’dan alabilecekler. Oradaki arkadaşlara gerekli eğitim verilecek. İnşallah sonu çok güzel olacak.

"EKİM SONUNDA BÜTÜN SORUNLARA CEVAP BULUNACAK"

İmamoğlu, bilgilendirmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin sorduğu sorular ve İBB Başkanı’nın verdiği yanıtlar şöyle oldu:

İSPARK’la alakalı sesler yükseldi. Otobüslerin giriş çıkışlarını içine katarsanız, nasıl bir değişiklik olacak?

Arkadaşlarım çalışıyorlar. İlk etapta otobüslerle ilgili bir indirim söz konusu zaten. O indirim yapıldı. İstanbul’da İSPARK’la ilgili düzenleme burada zaten tanımlı. Ne kadar ücretsiz olacağı, sonra nasıl ücretlendirileceği ile ilgili tanımlar yapılmış durumda. Tüm işler o paralelde yürüyor. Ama dediğim gibi, otogar üzerindeki çalışmaları yine yapıyoruz. Bugün aslında 3’ncü gün tümüyle teslim aldığımız. Esnafımızın canı yanmış. Gelen çıkan insanların süreçle ilgili sıkıntıları var. Bunu görüyorum ama 2-3 günde her şey düzelecek diye bir şey mümkün değil. Ekim sonunda bütün soruların ve sorunların cevap bulduğu çözüldüğü bir tarih veriyorum. Ekim sonuna kadar her şey çok güzel olacak.

Bir vatandaşın "Başkanım Ekim sonuna kadar kira verecek miyiz?" sorusuna İmamoğlu, "Tabii ki. Buranın mal sahibi artık İBB. Muhatabınız artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Süreç böyle yürüyecek. İBB mal sahibi olduğuna göre, muhatabınız bir kişi" dedi.

KIRILAN KOLTUK YORUMU: DEMEK Kİ SANDALYE FİRMASINDA SORUN VAR

Dün önemli bir görüşmeniz oldu. Beştepe’de belediye başkanları bir araya geldi. Kulis bilgilerine göre oturduğunuz koltukla ilgili bir bilgi var. Sizden dinleyebilir miyiz? Orada neler yaşandı?

Oturduğumuz koltuk, durup dururken kırıldı. Biraz yere düşer gibi olduk, düştük aslında. Sonra ayağa kalktık. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘İsraf yaptın’ dedi. ‘Parasını öde’ falan duymadım. Ben de ‘Bu israf değil, sandalye kırık, benle ilgili bir sorun yok. Ama olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz’ dedim. Bu ilginç magazin bir durumdu. Tabi sandalye neden çürüktü, neden kırıldı, onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Demek ki ya sandalye firmasında bir arıza var ya da bakımını yapanda.

Oturacağınız yerler belli miydi?

Alfabetik sıraya göre oturma düzeni vardı. Benim sağımda Yılmaz Büyükerşen, solumda da Tunç Soyer vardı ve belirli olan sandalyeler. Masa düzenine göre oturduk.

"TÜMÜYLE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARI ORADA OLABİLİRDİ"

Sizin aklınızda soru işareti var mı?

Ben, hayatta hiç kötü düşünerek yoluma bakmadım. Ben iyi düşünceyle baktım. Dün verimli bir toplantı oldu. İyi bir iletişim toplantısıydı. Elbette daha iyi olabilirdi. Sadece tümüyle seçilmiş belediye başkanları orada olabilirdi. Tabi demokrasi adına bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunun söyleminden vazgeçmiş değilim. Keşke orada da o arkadaşlarımızda olsaydı. Ama her şeye rağmen verimli iyi bir iletişimdir. Umuyorum orada kalmasın, devam etsin. Ben bu tarafına bakıyorum. Ama sandalye konusunda bir açıklama yapacaksa cumhurbaşkanlığının o işe bakan kişileri sorumluları yapsın. Niye sandalye öyleydi. Niye ayakları içe doğruydu bilmiyorum?

"ISRARLA KONUŞACAĞIZ"

Whatsapp grubu kuruldu mu?

Şu anda henüz kurulmadı. Kimin kuracağı konusunda da bir bilgim yok. O konuda Şehircilik Bakanlığı bir yetkili mi kılar ya da Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Hanım bildiğim kadarıyla; o üstlenebilir. Bilemiyorum. İletişim her zaman iyidir. Bu millet konuşa konuşa anlaşacak. Biz, işin o tarafındayız. Birileri kavga ede ede anlaşmanın daha iyi olduğunu savunabilir ama ben konuşa konuşa, uzlaşa uzlaşa, kucaklaşa kucaklaşa anlaşacağına inanan birisiyim. O minvalde de hareket tarzım var ve hayat tarzım var. Hala oradayım. Konuşacağız, ısrarla konuşacağız. Kavga etmeden uzlaşacağız milletimizin lehine. 82 milyon vatansever millet lehine.