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İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

Türkiye'yi sarsan Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden İBB Başkanı İmamoğlu, "geçmiş olsun" dedi 

06 Şubat 2020 Perşembe 02:17
İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi sarsan uçak kazasında yaralanan vatandaşları, tedavi edildikleri Pendik ve Kartal’daki hastanelerde ziyaret etti. Durumu iyi olan yaralılarla sohbet eden İmamoğlu, kazazedelere ve yakınlarına “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-PENDİK-KARTAL / İSTANBUL

3 kişinin can verdiği, 158 kişinin yaralandığı Sahiba Gökçen'de meydana gelen uçak kazasının ardından hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçmiş olsun dileklerini iletti. İmamoğlu, akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan kriz masasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. 

Olayla ilgili bilgileri alan ve koordinasyon toplantısına katılan İmamoğlu, daha sonra sırasıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ne ziyaretlerde bulundu. Hastane yetkililerden tedavileri devam eden vatandaşlarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, durumları iyi olan yaralılar ve yakınlarıyla görüştü.

“Geçmiş olsun” dileklerini ileten İmamoğlu, yaralılarla sohbet ederek moral vermeye çalıştı. “Kadere inanırım” diyen bir kazazede, cep telefonundan babasının İmamoğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafını İBB Başkanı’na gösterdi. İmamoğlu, olayda yaralanan turistlerle de bir süre görüştü ve sorunlarını dinledi.

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Uçak KazasıYaralananlarİBBEkrem İmamoğlu
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