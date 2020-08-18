Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İmamoğlu yönetiminde İBB, deprem bütçesini 2.5 kat artırdı

İBB, deprem için 2019’da gerçekleşen bütçe rakamını 2020’de 2,5 kat artırarak 341 milyon liraya çıkardı.

18 Ağustos 2020 Salı 11:54
İmamoğlu yönetiminde İBB, deprem bütçesini 2.5 kat artırdı

İBB, deprem bütçesini 2.5 kat artırdı

Bütçe, Encümen ile İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Bir önceki İBB yönetiminin hazırladığı 2019 bütçesinde, deprem için ayrılan 1 milyar 12 milyonluk tutarın sadece 147,7 milyon lirası harcanmıştı.


Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 bütçesinde olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarında kullanacak tutarda iyileştirmeye gitti. Bütçede rakam 2,5 kat artırılarak 341 milyon liraya yükseltildi. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, geliştirilen bütçeyle deprem çalışmalarında daha etkin yönetim imkanına kavuşmuş oldu.


Öte yandan, 2020 Yılı Bütçesi; 31 Ekim 2019 tarihli İBB Encümen toplantısında ve 13 Aralık 2019 tarihli İBB Meclisi’nin toplantısında üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.


2019’DA BÜTÇENİN YÜZDE 14,5’İ KULLANILDI


Geçen yıl deprem harcamaları için İBB bütçesinden ayrılan payın önemli bölümü kullanılmadı. 2019’da İBB bütçe tasarısında Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamaları için 1 milyar 12 milyon lira ödenek ayrıldı. Yıl sonuna kadar, ayrılan ödeneğin yüzde 14,5’i kullanılarak sadece 147,7 milyon lira harcandı.

Yine 2019’da, Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamalarında personel, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ile mal ve hizmet alım giderlerine ayrılan 83,1 milyon liralık kaynağın ise tamamı kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu yönetimi, 2020’de geçen yıl harcanan bütçeyi geliştirerek 341 milyon liraya yükseltti. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ayrılan bütçenin yüzde 55’i kullandı. Böylelikle bütçede öngörülen rakamın yarısından biraz fazlası kullanılmış oldu.


“DOĞRU TERCİH UZUN VADELİ FİNANSMAN”


Mali İşlerden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, 2019’da öngörülen bütçeyi ve gerçekleştirilen tutarı anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:


“Depreme yönelik yapılacak harcamaların öz kaynak yerine finansman ve uzun vadeli krediler yoluyla çözülmesi gerekmektedir. Aynı yolun izlenilmesi, İBB bütçesi için yönetilemez ve pahalı bir tercih olur.”
 

Son Güncelleme: 18.08.2020 11:56
Anahtar Kelimeler:
İBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa ve Muğla yangınları kısa sürede kontrol altına alındı
Bursa ve Muğla yangınları kısa sürede kontrol altına alındı
Büyük Felaketin 21. yılı | Her an her yerde deprem olabilir
Büyük Felaketin 21. yılı | Her an her yerde deprem olabilir
Sarıyer'de güvenli gıda için Beyaz Martı Hijyen Proesi 
Sarıyer'de güvenli gıda için Beyaz Martı Hijyen Proesi 
Muhittin Böcek koronavirüs kaptı | Hastanede kontrol altında
Muhittin Böcek koronavirüs kaptı | Hastanede kontrol altında
Karantinadan kaçtı, abanta gezmeye geldi
Karantinadan kaçtı, abanta gezmeye geldi
Salgını unuttular | İstiklal Caddesi'nde insan seli
Salgını unuttular | İstiklal Caddesi'nde insan seli
İstanbul deprem parklarına kavuşuyor
İstanbul deprem parklarına kavuşuyor
Meteoroloji'den yağmur ve serin hava müjdesi
Meteoroloji'den yağmur ve serin hava müjdesi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı 
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı 
Iğdır'da deprem oldu | Iğdır Karagüney 4.4 ile Sallandı
Iğdır'da deprem oldu | Iğdır Karagüney 4.4 ile Sallandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim