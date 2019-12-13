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İmamoğlu’ndan şoför esnafına: “Çok yenilikçi işler yapacağız”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşım sistemindeki mevcut durum, iyileştirme ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü "Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Çalıştayı"nın kapanış konuşmasını yaptı. 

13 Aralık 2019 Cuma 23:54
İmamoğlu’ndan şoför esnafına: “Çok yenilikçi işler yapacağız”

İmamoğlu’ndan şoför esnafına: “Çok yenilikçi işler yapacağız”
 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Müşterinin velinimet olduğunu unutmadan, -ki bizim 16 milyon müşterimiz var; İstanbullular-, onların çıkarlarını koruyarak doğru bir karara varan, yatırımlarını ona göre planlayan, birbirine entegre ulaşım sistemlerini geliştiren, yakışan araçlarla, yarınlarda bu şehrin daha iyi bir çevreye sahip olması konusunda çevreye duyarlı araçları sürecin içine katan çok yenilikçi işler yapacağız" dedi.

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım sistemindeki mevcut durum, iyileştirme ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü "Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Çalıştayı" düzenledi. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren çalıştay, Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalıştaya, İBB yetkilileri ile birlikte otobüs işletmecileri, minibüs, servis, taksi, taksi dolmuş taşımacıları, şoförler, araç tedarikçileri, teknoloji firmaları, ilgili kooperatif ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Çalıştay, İBB Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy'un açılış konuşması ile başladı. Çalıştayda, sektörel sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı, yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi. Bu masalarda otobüs, minibüs, taksi, taksi dolmuş, servis sistemleri ile bu alanlarda çalışan taşımacı şoför ve kullanıcıların talepleri değerlendirildi. Her masadan bir temsilci, sektörel sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili birer konuşma yaptı. Temsilcilerin ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir söz aldı.

İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ 17-18 ARALIK'TA

Çalıştayın kapanış konuşmasını gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözlerine, "Yılın son meclisini yaptık. Her kuruşunun karşılığını verebileceğimiz, 16 milyon insan için harcayacağımız bütçemizi Meclis'ten geçirdik. 2020 bütçemiz hayırlı uğurlu olsun İstanbul'umuza" şeklinde başladı. İstanbul'da metro çalışmalarının 1984'te başladığını belirtti İmamoğlu, "Metro çalışmaları olması gereken düzeyde sürdürülemedi. 25 yılda ortalama 8-9 kilometre metro üretebilmişiz. O nedenle trafik, dünyanın diğer metropollerinin tam aksine hala yüzde 75 oranda yer üstü tekerlekli araçlarla sağlanıyor. Bu sürdürülebilir bir iş değil. Şu anki ulaşım hizmetlerinde yükün büyük kısmı sizlerin üzerinde. Filo gibi diyebileceğimiz bir işle ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul'umuzda yaklaşık 16 milyon yolcu her gün sizler tarafından bir yerden diğer noktasına ulaştırılıyor" dedi. İstanbul'da yer üstü ulaşımının Şehir Hatları, İETT, otobüs, banliyö ve özel halk otobüsleri, taksiler, servis araçları ile gerçekleştirildiğini kaydeden İmamoğlu, rakamsal bilgiler paylaştı. Bu çalıştayın alt çalışma olduğunu belirten İmamoğlu, asıl çalıştayın, 17-18 Aralık günlerinde düzenleneck "İstanbul Ulaşım Kongresi" olacağını duyurdu.

"ALIN TERİNİZİN KARŞILIĞINI AZ İSRAFLA ALABİLİRSİNİZ"

Çalıştaya katılan her sektörün sorunlarıyla ilgili bilgi sahibi olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Biraz da bu kentin belediye başkanı olarak sizlerle böyle bir sohbet yapmak istiyorum. Hepimiz bu kentin birer yaşayanıyız. Trafikteki her sıkışıklık hepimizi aynı ölçüde etkiliyor ama sizlerin bir farkı var. Sizler, gününüzün en önemli bölümünü trafiğin içinde yaşayan en büyük grupsunuz. Yani trafik en çok sizi yoruyor, sizin moral, motivasyonunuzu etkiliyor. Akan bir trafik en çok sizi mutlu eder. İşin bir önemli yanı daha var. Hepiniz evinize ekmeği trafiğin içinde alın teri dökerek götürüyorsunuz. O alın terinin karşılığını en az israfla almanız da trafik düzeniyle ilgili. Trafik ne kadar düzenli akarsa sizin zaman ve yakıt israfınız da o kadar az olur" diye konuştu.

"KURALLARA UYMANIZ SON DERECE ÖNEMLİ"

"Bilmenizi isterim ki bütün bu konularda sizinle en çok empati yapacak kişi benim" diyen İmamoğlu, "Sizi anlıyorum ve sorunların çözümü için arkadaşlarımla birlikte kafa yoruyoruz. İşi daha kolay kılmak için sizlere de iş düştüğüne inanıyorum. Sizlerin kurallara uymanız son derece önemli. Emin olun trafiğin düzenli akışına etkiniz olur. 'Canım şuracıkta bir dakika dursak ne olur?' diye baktığımız an arkadaki akışın, biraz sonra kentin her yanına yavaşlayacağını aklımıza getirmeliyiz. Düşünün ki yüzlerce, hatta binlerce arkadaşımız böylesi hareketleri yaptığında sonuç ne olur? Ne hayali kuruyorum biliyor musunuz? Bu kentte otobüs, taksi, minibüs kullanan her kardeşim, trafikteki her kişide şu duyguyu yaratsın: 'Evet ya, kurallara en çok uyan, yaptığı her hareketi doğru olan sürücü onlar'. Yani akıllarına sadece saygı ve güven gelsin. Bunu yapabiliriz, yaptığımızda da sadece trafiğin akışı yükselmeyecek mesleğimize olan saygı da yükselecek" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA RAHATLAMALAR YARATABİLİRİZ"

Sektör temsilcilerinin yaptığı her uyarıyı önemsediklerini belirten İmamoğlu, "Hangi noktalarda tıkanma var, sebepleri nedir, çözümü nasıl olabilir konusunda sizin görüş ve düşünceleriniz var. Bunları almanın yollarını kullanıyoruz. Gerçekten de küçük dokunuşlarla trafikte hiç de küçümsenmeyecek oranlarda rahatlamalar yaratabiliriz, yeter ki bu noktaları doğru tespit edelim. İşte sizler bu konuda da bize yardımcı olabilirsiniz, ki sonuçta en başta kendinize yardımcı olursunuz. Sorunlarınızı çözmek için en çok çaba gösterecek kişi ve kişiler bizleriz. Trafiği sizler için daha çekilir kılmak amacıyla önemli projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

"YENİLİKÇİ İŞLER YAPACAĞIZ"

İmamoğlu, sözlerini, "Müşterinin velinimet olduğunu unutmadan, -ki bizim 16 milyon müşterimiz var; İstanbullular-, onların çıkarlarını koruyarak doğru bir karara varan, yatırımlarını ona göre planlayan, birbirine entegre ulaşım sistemlerini geliştiren, yakışan araçlarla, yarınlarda bu şehrin daha iyi bir çevreye sahip olması konusunda çevreye duyarlı araçları sürecin içine katan daha çok yenilikçi işler yapacağız. Bütün bu işleri yaparken de sizlerin önerileriyle, katkılarıyla bizim bir parçamız olmanızı çok arzu ediyorum" şeklinde noktaladı.


 

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İBBEkrem İmamoğlu
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