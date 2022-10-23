

İmar Affı mı geliyor | Naci Görür uyardı

Her seçim öncesi AKP'nin klasik oy toplama aracına dönen imar affı konusunda ortaya atılan iddialar bilim insanlarının tepkisine neden oldu....

Prof. Dr. Naci Görür, yakında yeni bir imar affı getirileceğine yönelik bir duyum aldığını belirterek uyarılarda bulundu.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya plartformu Twitter hesabından 'imar affı' duyumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arkadaşlar, eğer duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayazaksa bunca emeğimize yazık. Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı deprem güvenli hale getirin, ya — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 22, 2022





Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, eğer duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayacaksa bunca emeğimize yazık.

Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı depreme güvenli hale getirin, ya güçlendirin ya da yıkıp yenileyin derken bu tür binaları affederek depremdeki yıkımı ve can kaybını legalleştireceğiz demektir.

Bu büyük bir sorumsuzluk ve vebal olur diye düşünüyorum"

