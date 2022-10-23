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İmar Affı mı geliyor | Naci Görür uyardı

Hükümetin seçim öncesi oy toplamak için yeni bir imar affı hazırlığı içinde olduğu konusunda ortaya atılan iddialara Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi.

23 Ekim 2022 Pazar 09:18
İmar Affı mı geliyor | Naci Görür uyardı


İmar Affı mı geliyor | Naci Görür uyardı

Her seçim öncesi AKP'nin klasik oy toplama aracına dönen imar affı konusunda ortaya atılan iddialar bilim insanlarının tepkisine neden oldu....
Prof. Dr. Naci Görür, yakında yeni bir imar affı getirileceğine yönelik bir duyum aldığını belirterek uyarılarda bulundu.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya plartformu Twitter hesabından 'imar affı' duyumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.


Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, eğer duyduklarım doğruysa, yakında yeni bir imar affı çıkacakmış. Eğer bu af imara aykırı, kaçak, projesine uymayan deprem dirençsiz binaları da kapsayacaksa bunca emeğimize yazık.
Biz insanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi binalarımızı depreme güvenli hale getirin, ya güçlendirin ya da yıkıp yenileyin derken bu tür binaları affederek depremdeki yıkımı ve can kaybını legalleştireceğiz demektir.
Bu büyük bir sorumsuzluk ve vebal olur diye düşünüyorum"
 

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