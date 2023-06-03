İnek Bayramı yine engellendi | Gülmeyi, eğlenmeyi yasakladılar





Son yıllarda onlarca konser ve tiyatro etkinliğini yasaklatan AKP zihniyetinin üniversitelerdeki uzantıları da boş durmadı. Haksızlığı, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yolsuzluklara ve çocuk istismarlarına sesini çıkarmayanlar, 'Dini hassasiyet' gerekçesiyle 100 yıla yakın geçmişi bulan geleneksel İnek Bayramı şenliklerini hedef aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin gelenekselleşen İnek Bayramı, üniversite idaresi ve gerici öğrenci topluluklarının baskısı ve tehditleri nedeniyle etkinliğin bileşenleri tarafından iptal edildi.



Mülkiyeli öğrencilerin yaklaşık 100 yıldır düzenlediği etkinlik, geçen yıl "İnek Duası" bölümünün "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargıya taşınmıştı.

Konuya ilişkin Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamada "Akademik takvimde 11-12 Mayıs tarihlerinde yer alan İnek Bayramı'nın yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle 15-16 Haziran tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Üniversite yönetiminin İnek Bayramı festival üzerindeki yıllardır süregelen sistematik baskı ve tehditleri tüllabın can güvenliğinin sağlanamayacağı noktaya gelmiştir. Bu sebeple İnek Bayramı'nın tüm bileşenlerinin ortak kararıyla belirtilen tarihlerde yapılacak olan İnek Bayramı iptal edilmiştir'' denildi.

MÜLKİYELİLER: İNEK BAYRAMI ÖĞRENCİLERİMİZİNDİR

Mülkiyeliler Birliği'nin karara tepki açıklamasında İnek Bayramı'nın bir öğrenci festivalinin veya bahar şenliğinin ötesinde, bir demokrasi sembolü olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Özellikle 2016’dan beri İnek Bayramı’nın üstüne iktidarın,’nün ve aslında öğrencilerinin yanında olması beklenen ama bu beklentiyi hep boşa düşüren Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın gölgesi düşmektedir. Kendileri de bu okulda öğrenci olmuşyöneticileri, kendi öğrenciliklerinde güldükleri, eşlik ettikleri, alkışladıkları ‘imam’ın, ‘İnek Duası’nın, ‘çamurların’ ve ‘fermanlar’ın insanların inançlarıyla ve memleketin selametiyle bir ilgisi olmadığını aslında gayet iyi bilirler"

İnek Bayramı’nın "güvenliğin sağlanamayacağı" gerekçesiyle yasaklamanın, öğrencilerin dekanlık tarafından tehdit edildiği anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bir fakülte öğrencilerinin güvenliğini sağlamaktan mesuldür. İnek Bayramı’nı yasaklamak, Rektörlüğün, öğrencilerin ve mezunların bir araya gelmesini engelleyerek muhalefeti engelleme derdini, iktidarın İnek Bayramı’na yönelik algı operasyonunu, Mülkiye öğrencilerinin ‘tehdit unsuru’ olarak kodlanmasını kabul etmektir. Ardında yatan asıl neden birbirine eklemlenen bu iktidar bloklarının ifade özgürlüğünden, eleştiriden, protestodan ve en nihayetinde en çok kahkahadan korkmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama "2023 İnek Bayramı sürecine dair her zaman olduğu gibi her koşulda öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ve geleneğimizin savunucusu olacağımızı camiamıza ve öğrencilerimize tekrar ilan etmek isteriz. İnek Bayramı Dekanlık makamının değil öğrencilerimizindir!" ifadeleriyle sona erdi.



