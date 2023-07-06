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İngiliz fenomen kadına sınır kapısında taciz skandalı

Avrupa sınırlarını boydan boya geçerek Türkiye'ye ulaşan TikTok fenomeni ingiliz kadın Laura Mills, iki gümrük görevlisinin cinsel tacizine maruz kaldı.

06 Temmuz 2023 Perşembe 19:23
İngiliz fenomen kadına sınır kapısında taciz skandalı

İngiliz fenomen kadına sınır kapısında taciz skandalı

Motorsikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz TikTok fenomeni Laura Mills Türkiye’ye girişinde uğradığı tacizi yayımladı. İki gümrük memurunun haddini aşan sorularına yanıt vermek zorunda kalan Mills, bu anları takipçileriyle paylaştı.

Yaklaşık 30 dakika uğraş verdiğini yazan Mills, ''Az önce tacize mi uğradım? Dönüş yolunda bunun tekrar olmaması için İstanbul’a vardığımda sahte bir yüzük aldım'' notunu düştü. Video kısa sürede 4 milyon görüntüleme aldı.


TikTok’ta 200 binden fazla takipçisi olan İngiliz Laura Mills, motosikletiyle Türkiye yolculuğuna çıktı. Yolculuk serüvenini takipçileriyle paylaşan Mills, Türkiye sınırından geçme anını da kaskına bağlı kamera ile kayıt altına aldı. Sınırda görevli muhafaza memurlarıyla olan konuşmalarını da kaydeden ve TikTok hesabından paylaşan Mills, ''Az önce tacize mi uğradım'' diye sordu.

ŞAŞKINA ÇEVİREN SORULAR

Konuşmaların videoya kaydedildiğinden habersiz iki gümrük muhafaza memurunun Mills’e sorduğu sorular şaşkına çevirdi. İlk gümrük memuruna Londra’dan geldiğini söyleyen Laura Mills, her iki memurdan da ‘Kaç yaşındasın’ sorusuna maruz kaldı. Furkan isimli ikinci memur ile Mills arasındaki konuşma ise daha dikkat çekiciydi.

Mills’in nereden geldiğini ve kaç yaşında olduğunu soran memur, ‘30’ cevabını alınca, ‘Hayır. Bence sen 20’sin’ dedi. Daha sonra Mills’den kaskını çıkarmasını isteyen memur, ‘Zamanın var mı?’ diyerek kahve içme teklifinde bulundu. Devamında ise İngiliz turist ‘Yalnız mısın? Benden hoşlandın mı” sorularına maruz kaldı ve “Erkek arkadaşım var. İstanbul’da onunla buluşacağım. Az önce havaalanına indi” yanıtını verdi.

Laura Mills, daha sonra Furkan isimli gümrük görevlisinin telefonunun çeviri programını kullanarak “Keşke gitmeseydin, seni çok seviyorum” yazdığını gösterdi.

Mills, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise “Türkiye'ye geçiş deneyimim kesinlikle garipti. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve bunun 30 dakikası bu iki sınır muhafızıyla uğraşmakla geçti” ifadelerini kullandı.

Gümrük muhafaza memuruyla yaptığı konuşmadan rahatsız olduğundan bahseden Mills, “Bir erkek arkadaşım olduğundan bahsettiğimde geri çekildi. Dönüş yolunda bunun tekrar olmaması için İstanbul’a vardığımda sahte bir yüzük aldım” notunu düştü.

Son Güncelleme: 06.07.2023 19:30
Anahtar Kelimeler:
FenomenGümrük KapısıSınır Kapısı
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