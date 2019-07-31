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İngiltere Türk arısını öldürmek için seferber oldu

İngiliz Çevre Bakanlığı, "Buradaki ekosisteme zarar verir" diyerek arının yakalanmasını istedi. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ise Türk arısı hakkında ölüm kararı verdi. Sosyal medya Türk arısının geri verilmesini istiyor.

İngiltere Türk arısını öldürmek için seferber oldu

İngiliz Çevre Bakanlığı, "Buradaki ekosisteme zarar verir" diyerek arının yakalanmasını istedi. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ise Türk arısı hakkında ölüm kararı verdi. Sosyal medya Türk arısının geri verilmesini istiyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:05
İngiltere Türk arısını öldürmek için seferber oldu

İngiltere Türk arısını öldürmek için seferber oldu


Türkiye'de tatil yapan bir ailenin bagaj çantasında İngiltere'ye giren arı, ülkenin temel gündem maddesi oldu. İngilizler tek bir Türk arısının ülkede ekosisteme zarar verir korkusuyla öldürmek istiyor.

İngiltere, sadece tek bir arının ülkede ekosistemi çökertebileceği gerekçesiyle alarmda. Türkiye'den bir tatilcinin bagajında İngiltere'ye girmeyi başaran arı, İngiliz arılarına saldırabileceği ya da virüs bulaştırabileceği ihtimali, ülkede arı avı başlattı. İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı DEFRA'ya bağlı ekipler arının bulunabileceği yerleri ararken öldürülmesi için de bakanlıktan emir çıktı. Sosyal medya ise bu konudaki sessizliğini sürdürüyor.


Bir turistin çantasında yüzlerce kilometre yol yaparak İngiltere'ye sağ salim giren Türk arısı için bu ülkenin bakanlığı harekete geçti. Türk arısının peşinde resmen infaz timleri var? Ey doğa tutkunları hayvan severler nerdesiniz? İngiltere arımızı öldürme geri ver?


Dalaman'da tatil yapan İngiliz ailenin dönüşte bir arıyı da beraberinde götürmesi ülkeyi karıştırdı. İngiliz Çevre Bakanlığı, "Buradaki ekosisteme zarar verir" diyerek arının yakalanmasını istedi


Türkiye tatilinden dönen İngiliz ailenin çantasından çıkan arının yerel türler için tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Daily Mail'in aktardığına göre İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan Toy ailesi, Türkiye tatilinden dönüşte havlunun arasında canlı bir arı gördü. Ertesi gün 19 yaşındaki kızları Amelia, evlerinin dışında sıra dışı bir arı gördüğünü söyledi.

Haberde, genç kızın araştırma yaparak tespit ettiği arının, sadece Türkiye ve İran’da yaşayan Osmia Avosetta türüne ait olduğunu ortaya çıkardı.

Aile, İngiltere Arıcılar Birliği'ne başvurdu. Birlik, bu konuyla ilgili İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'na (DEFRA) bilgi verdi.

İngiliz Arıcılar Birliği, "Bu arı gibi yerli olamayan türler çeşitli sorunlar taşıyor ve kontrol edilmesi gerekiyor. Onlar, yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabiliyor ya da gıda kaynağı mücadelesinde benzer türlere rekabet oluşturabiliyor" dedi.

Bunun ardından İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan (DEFRA),arıyı yakalayarak öldürmek için plan yaptıklarını duyurdu, DEFRA Sözcüsü, "Arıyı yakalayarak imha etmek için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu. 

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