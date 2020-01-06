İntihar eden üniversiteli kızın annesi ilk kez konuştu



Türkiye onu 'Sadece 1 liram kaldı' mesajıyla tanıdı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Sibel Ünli, okulda arkadaşlarının yemek zamlarını protesto ettiği bir dönemde canına kıyması, ve yemek kartında kalan parasıyla ilgili sosyal medya mesajlarının ardından gelen ölüm haberi tüm yurtta şoke etkisi yarattı. Acılı kızın annesi ise Sibel Ünli'nin ölüm haberinin ardından ilk kez konuştu.

Kızının ölüm haberiyle sarsılan Ayşe Ünli, kızının psikolojik sorunları olduğunu belirterek bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi. Ünlü kızının tüm bu sıkıntılı döneme platonik bir aşk hikayesi nedeniyle girdiğini belirterek "Psikolojik bunalıma girmişti. Kızım sara hastasıydı ve fiziksel engelleri vardı. Üniversitede bir çocuğa aşık olmuş ve karşılık alamadığı için psikolojik sorunlar yaşıyordu" dedi.

TÜRKİYE ONU CANSIZ BEDENİ VE SOSYAL MEDYA MESAJIYLA TANIDI

İstanbul Fatih’te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin cansız bedeni geçtiğimiz cuma günü Samatya’da denizden çıkarılmıştı.

Habertürk’te bugün Emrah Doğru imzasıyla yayınlanan habere göre, Sibel Ünli’nin annesi ve ablasının vermiş olduğu ifadelerde, genç kızın çok zor günler geçirdiği ve yakın zamanda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün ve ardından 10 gün yatılı olarak tedavi gördüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Sibel Ünli’nin annesi Ayşe Ünli’nin olaydan sonra güvenlik birimlerine vermiş olduğu ilk ifadesinde şunları söyledi: “Eşimden bir yıl önce ayrılıp kızlarımı yanıma alarak İstanbul’a yerleştik. Sibel, İstanbul'da üniversiteyi kazandığından bizden bir yıl önce İstanbul’a yerleşti. Sibel sara hastasıydı ve fiziksel engelleri vardı. Üniversitede bir çocuğa aşık olmuş ve karşılık alamadığı için psikolojik bunalıma girmişti. Durumunun kötü olduğuna ikna olup Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün yatılı tedavi gördü, kendisine anti depresan haplar kullanması gerektiği doktorlar tarafından söylendi. 20 gün önce Sibel’in Twitter da ‘Ben artık bu hayata dayanamıyorum’ şeklinde paylaşımda bulunduğunu bir arkadaşı bize söyledi. Sibel’i tekrardan ikna edip Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırdık ve 10 gün daha tedavi gördü. Sibel’i karşılıksız aşkından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştık. Ancak 04.01.2020 Polisler tarafından intihar ettiğini öğrendik.

'PLATONİK AŞK YAŞIYORDU'

Ablası Zeynep Duman ise ifadesinde, “Sibel Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Sibel’i karşılıksız aşkından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştık. Ancak polisler tarafından intihar ettiğini öğrendik. İntihar sebebinin psikolojik sorunlar ve platonik bir aşk sebebiyle olabileceğini değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.