MSB: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde 3 asker şehit, 7 asker yaralı

Irak'ta terörist | 3 şehit var, 7 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, saldırı sonucunda 3 askerin şehit düştüğü, 7 askerin ise yaralandığı açıklandı. Hava harekatında 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinden acı haber geldi. MSB, bölgede teröristlerin saldırısı sonucunda 3 askerin şehit düştüğünü, 7 askerin ise yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildikleri duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ DOĞANAY ÇELİK

Şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) acı haberi Yozgat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyünde yaşayan şehidin annesi Dilber Kılavuz, askeri yetkililerden aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Dilber Çelik'e komşuları ve köylüler başsağlığı dileğinde bulunurken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Şahin Çelik'in ise Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Şehit Doğanay Çelik'in cenazesinin yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ALİ SARI

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın ise (29) Balıkesir’in Edremit ilçesindeki baba evine ateş düştü. Eşinin şehit olduğu haberini Denizli’deki evlerinde alan Rus asıllı Anna Sarı, Balıkesir’e gitmek için yola çıktı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ İDRİS AKSÖZ

Saldırıda şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz (23)'ün acı haberi ise İstanbul Sancaktepe'de yaşayan ailesine ulaştı. Şehit İdris Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evlenme planının olduğu öğrenildi.