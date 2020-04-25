Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Irak'tan acı haber | 1 şehidimiz var

Irak'ta üs bölgesine düzenlenen taciz atışında bir askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı. Bölgede 12 terörist öldürüldü.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:12
Irak'tan acı haber | 1 şehidimiz var

Irak'tan acı haber | 1 şehidimiz var

Irak'ın Kuzey'inde Haftanın'da TSK üs bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen taciz atışı sırasında bir askerimiz şehit olurken, 3 askerimiz yaralandı. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Saldırının hemen ardından düzenlenen operasyonda 12 terörist ölü olarak silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK´lı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK´lı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Piyade Er Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ahmet İnce'nin, Şırnak'tan geçici görevlendirmeyle Irak'ın kuzeyine gittiği öğrenildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri görevliler tarafından verilen haberle anne Meryem İnce ile şehidin 2 kız kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Haber üzerine ailenin yakınları ve komşuları, eve akın etti. Şehit evi, bayraklarla donatıldı.

BABA, ACI HABERİ HASTANEDE ALDI

Kaymakam Karamehmetoğlu ile beraberindekiler, baba Ali İnce'ye ise oğlunun şehit haberini rahatsızlığı nedeniyle gittiği Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdi. Şehit İnce'nin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Kuzey Irak'ta saldırı, 2 askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak'ta saldırı, 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'te terörist saldırı, 2 şehidimiz var
İdlib'te terörist saldırı, 2 şehidimiz var
İdlib’den acı haber, şehidimiz var
İdlib’den acı haber, şehidimiz var
Şehitliğe bayrak asarken elektrik faciası | Zabıta memuru can verdi
Şehitliğe bayrak asarken elektrik faciası | Zabıta memuru can verdi
Fatih Erbakan: Ölüm değil, fedakârlık ödüllendirilmeli 
Fatih Erbakan: Ölüm değil, fedakârlık ödüllendirilmeli 
Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var
Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var
Suriye'de son durum, şehidimiz ve yaralılarımız var 
Suriye'de son durum, şehidimiz ve yaralılarımız var 
Türkiye şehitlerini uğurladı | 34 şehit için göz yaşları sel oldu
Türkiye şehitlerini uğurladı | 34 şehit için göz yaşları sel oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da koronavirüse karşı yayalara temassız uyarı cihazları
İstanbul'da koronavirüse karşı yayalara temassız uyarı cihazları
Annesini babasını hastaneye terk edip kaçanlara başhekimden mesaj var
Annesini babasını hastaneye terk edip kaçanlara başhekimden mesaj var
24 Nisan Koronavirüs raporu | Umut veren rakamlar | İyileşenlerin sayısı artıyor
24 Nisan Koronavirüs raporu | Umut veren rakamlar | İyileşenlerin sayısı artıyor
Aynur Ayaz ile Ramazan eğlenceleri sosyal medyaya taşındı 
Aynur Ayaz ile Ramazan eğlenceleri sosyal medyaya taşındı 
Koronavirüs 23 raporu | 115 vatandaşımız can verdi
Koronavirüs 23 raporu | 115 vatandaşımız can verdi
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı
Seger 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların sesi oluyor
Seger 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların sesi oluyor
Koronavirüs 22 Nisan raporu | Bakan Koca son verileri açıklıyor
Koronavirüs 22 Nisan raporu | Bakan Koca son verileri açıklıyor
Koronavirüs 21 Nisan Türkiye Raporu | 119 vatandaşımız hayatını kaybetti
Koronavirüs 21 Nisan Türkiye Raporu | 119 vatandaşımız hayatını kaybetti
20 Nisan Koronavirüs Raporu | 13 bin 430 vatandaş iyileşti
20 Nisan Koronavirüs Raporu | 13 bin 430 vatandaş iyileşti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim