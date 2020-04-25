Irak'tan acı haber | 1 şehidimiz var

Irak'ın Kuzey'inde Haftanın'da TSK üs bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen taciz atışı sırasında bir askerimiz şehit olurken, 3 askerimiz yaralandı. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Saldırının hemen ardından düzenlenen operasyonda 12 terörist ölü olarak silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK´lı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK´lı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Piyade Er Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ahmet İnce'nin, Şırnak'tan geçici görevlendirmeyle Irak'ın kuzeyine gittiği öğrenildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri görevliler tarafından verilen haberle anne Meryem İnce ile şehidin 2 kız kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Haber üzerine ailenin yakınları ve komşuları, eve akın etti. Şehit evi, bayraklarla donatıldı.

BABA, ACI HABERİ HASTANEDE ALDI

Kaymakam Karamehmetoğlu ile beraberindekiler, baba Ali İnce'ye ise oğlunun şehit haberini rahatsızlığı nedeniyle gittiği Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdi. Şehit İnce'nin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.