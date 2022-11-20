Irak ve Suriye'de 70 uçakla gece yarısı baskını



Milgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Harekatta, teröristlere ait sığınak, mağara, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Yapılan yeni açıklamada da, "Harekatta 70'e yakın hava aracı görev aldı. Asos ve Kandil'deki hedefler eş zamanlı vuruldu" ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, "Hesap sormaya devam edeceğiz. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu" açıklamasında bulundu.

HAREKATIN ADI 'PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI'

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edildi.

Hesap zamanı!



Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! ???????? pic.twitter.com/pnEbFDkOF7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla;

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir.

89 HEDEF İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekatı başarıyla icra edilmiştir. ​Pençe-Kilit Hava Harekatı ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

70'E YAKIN HAVA ARACI KULLANILDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe-Kılıç Harekatı"nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev aldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab, ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kılıç Harekatı"nın detayları ortaya çıktı.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta, gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına geldi.

Akar'ı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelişinde, Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan karşıladı. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın, "Şu andan itibaren Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı harekat gerçekleştirdi.

Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracının görev aldığı harekatta, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi.

Akıncı Taarruzi İHA'nın da görev aldığı harekatta Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı vuruldu. Hedefler arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın da yer alması dikkati çekti.

HEDEF SAYISINDAKİ DİKKATİ ÇEKEN DETAY

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri vurdu.

Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89'a yükseldi.

Özellikle İstiklal Caddesi'nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti.

Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken, harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.