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İran'dan gelen THY uçağında Koronavirüs | Uçak Ankara'ya indi

Tahran'dan İstanbul'a gelen THY yolcu uçağı Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi. Uçakta 12 yolcuda yüksek ateş var.

25 Şubat 2020 Salı 13:21
İran'dan gelen THY uçağında Koronavirüs | Uçak Ankara'ya indi

İran'dan gelen THY uçağında Koronavirüs | Uçak Ankara'ya indi


Havada Korona virüs paniği.  Gelen son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran-İstanbul seferini yapan TK879 sayılı uçağı, Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Edinilen bilgiye göre, uçakta 132 yolcu bulunurken, 12 yolcunun ateşinin yüksek olduğu ortaya çıktı.


Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran-İstanbul seferini yapan TK879 sayılı uçağı, Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. 

ANKARA'DA KORONAVİRÜS MERKEZİ'NDEN EKİPLER GELDİ 

THY'nin Tahran-İstanbul seferini yapan uçağı Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçağında Koronavirüs merkezinden gelen ekipler inceleme başlattı. 

12 yolcunun sınır olarak belirlenen değerin üzerinde çıktığı belirlenirken, diğer yolcuların ateşlerinin ölçülmesi devam ediyor. Yolcuların uçaktan inmesine izin verilmiyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor.

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