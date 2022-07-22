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İranlı ajanlar, suikst öncesi keşif yapmış

İstanbul polisi tarafından kanlı bir saldırı öncesi kaldıkları evde yakalanan İranlı ajanların planları deşifre edildi.

22 Temmuz 2022 Cuma 16:08
İranlı ajanlar, suikst öncesi keşif yapmış

İranlı ajanlar, suikst öncesi keşif yapmış

Türkiye'de tatil yapan İsrail vatandaşlarını hedef alan kanlı saldırılara hazırlanırken yakalanan 3 İranlı ajanın adım adım takip edildiği ortaya çıktı Taksim'de otel çevresinde keşif yapan iran ajanların bağlantıları ise hala araştırılıyor.

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 şüpheli dün tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, 17 Haziran 2022'de emniyet müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 17 Haziran 2022'de emniyet müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı yakalanmıştı.


29 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maryam Mohammadı yurt dışına çıkışı yasağı konularak serbest bırakılırken, diğer 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti. 

Soruşturmanın devamında, ikinci bir operasyon gerçekleştirildi.

Taksim'deki ünlü otel çevresinde keşif çalışması yürüten, suikasti gerçekleştirecek kişi ve eylem organize edecek kişilerin tespiti üzerine eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikasti gerçekleştirmeyi planlayan Jamal Ghadakchı ve keşif yapan Iman Shoajaeıfard 14 Temmuz'daki operasyonda yakalandı.

Operasyonda 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancıya takılı siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişek ele geçirildi.

İran uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Temmuz'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek tutuklandı. 
 

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