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İrem Arin'in ölümü | Dişçiden çıktı can verdi

Diş tedavisinin hemen ardından yolda yürürken fenalaşan İrem Arin'in ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Savcılık çok yönlü soruşturma yürütüyor.

21 Nisan 2022 Perşembe 17:36
İrem Arin'in ölümü | Dişçiden çıktı can verdi


İrem Arin'in ölümü | Dişçiden çıktı can verdi

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi İrem Arin'in ani ölümü okul arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Çorum’da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi İrem Arin, dün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla Gazi Caddesi’nde yürüyen Arin, aniden fenalaşıp yere yığıldı.

Esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Arin, bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Arin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İrem’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Irem ArinÇorumDişçi
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