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İrem Ayrancı cinayeti, katil zanlısı Afganistanlı çoban tutuklandı

Evinde hunharca bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki İrem Ayrancı adlı genç kadının katili Afganistan uyruklu çoban yakalanarak cezaevine gönderildi..

İrem Ayrancı cinayeti, katil zanlısı Afganistanlı çoban tutuklandı

Evinde hunharca bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki İrem Ayrancı adlı genç kadının katili Afganistan uyruklu çoban yakalanarak cezaevine gönderildi..

15 Eylül 2019 Pazar 18:17
İrem Ayrancı cinayeti, katil zanlısı Afganistanlı çoban tutuklandı

İrem'in katili yakalandı, Afganistanlı çoban tutuklandı

Evinde uğradığı bıçaklı saldırıda can veren genç kadının katili yakalandı. Eskişehir'de, İrem Ayrancı´yı (30) evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra cep telefonunu alıp kaçan şüpheli Afganistan uyruklu İzzetullah E.(23),saklandığı kulübede yakalandı. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı'dan (30) bir süredir haber alamayan yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdikleri evde genç kadını, bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.


CEP TELEFONUNDAN KATİLE ULAŞILDI

Edinilen bilgilere göre hemen harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Evde yapılan araştırmada genç kadının cep telefonunun olmadığı fark edildi. Cep telefonunun izini süren polis, şüphelinin Afganistan uyruklu İzzetullah E. olduğunu belirledi.


"PİŞMANIM" DEDİ

Çobanlık yaptığı öğrenilen İzzetullah E., Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alındı. İlk sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı, işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde adliyeye sevk edildi. İzzetullah E. adliye girişinde, gazetecilerin sorusu üzerine `pişmanım´ dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İrem Ayrancı'nın cenazesi ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eskişehir´de, tartıştığı İrem Ayrancı´yı evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Afgan İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son Güncelleme: 15.09.2019 19:20
Anahtar Kelimeler:
İrem AyrancıEskişehirKadın Cinayeti
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