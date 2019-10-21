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Irkçı Faşist tartışması | Orhan Miroğlu programı terk etti

Suriye sorunun masaya yatırıldığı Tarafsız Bölge Programı'nda Ahmet Hakan'ı şoke eden tartışma. Orhan Miroğlu ile Aytuğ Atıcı arasındaki sözlü sataşma tartışmaya döndü, 'Irkçı' polemiğine dayanamayan Miroğlu programı terk etti.

Irkçı Faşist tartışması | Orhan Miroğlu programı terk etti

Suriye sorunun masaya yatırıldığı Tarafsız Bölge Programı'nda Ahmet Hakan'ı şoke eden tartışma. Orhan Miroğlu ile Aytuğ Atıcı arasındaki sözlü sataşma tartışmaya döndü, 'Irkçı' polemiğine dayanamayan Miroğlu programı terk etti.

21 Ekim 2019 Pazartesi 23:57
Irkçı Faşist tartışması | Orhan Miroğlu programı terk etti

Irkçı Faşist tartışması | Orhan Miroğlu programı terk etti


CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge tartışmasına CHP'li Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ile tartışan, gazeteci, yazar ve siyasetçi Orhan Miroğlu, programı terk etti. Miroğlu, stüdyoyu terk ederken Atıcı'ya 'Sahtekar' sözleri geceye damgasını vurdu.. 

Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik aranın tartışıldığı TV programında 'Irkçı' 'Faşit' ve 'Sahtekar' sözleri geceye damgasını vurdu. 
CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de, CHP'nin düzenlediği Suriye Konferası'nın gündeme geldiği bir sırada, Aytuğ Atıcı ile Orhan Miroğlu arasındaki tartışma, kısa sürede karşılıklı atışmalara dönüştü. Miroğlu'nun programın başında 'Kendisi Mersinli Türk' sözüne cevap vererek söze giren Atıcı "Programın başındın bu yana ırkçılık yapıyorsun" şeklindeki konuşması Orhan Miroğlu'nu çileden çıkardı. 
Onur Öymen, Yaşar Hacısalihoğlu, Orhan Miroğlu ve Aytuğ Atıcı'nın katıldığı programın gecenin ilerleyen saatlerinde Miroğlu'nun öfkeli tutumu stüdyoyu terk etmesiyle son buldu. Miroğlu, stüdyoyu terk ederken Aytuğ Atıcı'ya 'sahtekar' diye bağırması dikkat çekti. Programın son bölümünde Hacısalihoğlu'nun Atıcı'dan özür dilemesini istemesine ise sonuçsuz kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Tarafsız BölgeAhmet HakanOrhan MiroğluAytuğ Atıcı
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