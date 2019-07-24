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Irkçı fırına Türkiye'den tepki yağdı

Bir fırının vitrinine asılan fiyat tarifesinde 'Türkyere 1 TL, Suriyeli'lere 5 TL' yazısını asan fırının kimliği yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadı..

Irkçı fırına Türkiye'den tepki yağdı

Bir fırının vitrinine asılan fiyat tarifesinde 'Türkyere 1 TL, Suriyeli'lere 5 TL' yazısını asan fırının kimliği yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadı..

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:35
Irkçı fırına Türkiye'den tepki yağdı

Irkçı fırına Türkiye'den tepki yağdı



Sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çeken ırkçı fırının bulunması için İzmit ve çevresinde araştırma yapılıyor. Kocaeli Fırıncılar Odası, vitrinine astığı fiyat tarifesinde 'Askere beleş, Türklere 1 TL, Suriyeli'lere 5 TL yazan fırının araştırıldığını ve hakkında cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Oda başkanı Ali Sıra yaptığı açıklamada 'Bu tür bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu' belirterek 'İl merkezinde böyle bir fırına rastlamadık, ilçelerde araştırmamız sürüyor' dedi.

İzmit'teki bir fırının; Türklere 1 liradan satılan poğaçayı Suriyeli geçici sığınmacılara 5 liradan satmaya başladığına yönelik sosyal medyada dolaşıma sokulan iddia için Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı'dan açıklama geldi. Sarı "İzmit’teki bütün fırınları inceledik. Böyle bir uygulama yok. Asla kabul edilemez. Diğer ilçelerdeki fırınları da inceliyoruz" dedi.

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir fırının Türklere bir , Suriyeli mültecilere 5 liradan poğaça satışını gösteren vitrin afişi tartışma yarattı.

Sosyal medya hesaplarında viral olan fotoğrafa hem destek hem de tepki mesajları geldi. İlk olarak Twitter'da @duygusalturkcu isimli bir hesap tarafından paylaşılan fotoğraf sonrasında Kocaeli'de ırkçı fırın arayışı başladı. Kimse fırının nerede olduğunu bilmezken, fotoğrafın ‘ünlü’ olması sonrasında Kocaeli Fırıncılar Odası da harekete geçti. Oda başkanı Ali Sarı Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada uygulamanın yasalara aykırı olduğunu, fırını tespit etmek için çalışma başlattıklarını söyledi.


"ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İÇİN…"

Ali Sarı şöyle konuştu; "Fiyatlar arasında Türk-Suriyeli diye bir ayrım yapılamaz. Bu hem yasalara hem de insanlığa aykırı. İzmit'te olduğu iddia edilen söz konusu fırınla ilgili araştırma başlattık. Fırın nerede, hangi mahallede bilinmiyor. Arkadaşlarımız İzmit'te tek tek fırınları inceledi. İzmit'te böyle bir fırın tespit edemedik. Diğer ilçeleri de inceliyoruz. Eğer tespit edersek gerekli cezai işlemi uygulayacağız. Bu ve benzeri ırkçı yaklaşımları kabul etmemiz söz konusu olamaz. Ben bu yaklaşımı herhangi bir fırıncının yapabileceğini düşünmüyorum. Birileri sosyal medya sitelerinde ortalığı karıştırmak için vitrine kağıt asıp fotoğraf çekmiş. Sonra da kağıdı indirmiş. Suriyeliler dolayısıyla mağdur olanların varlığı yadsınamaz ancak bu şekilde bir uygulama ile tepki vermek bize yakışmaz."

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ırkçı FırınPoğaça FiyatlarıSuriyeliIzmitKocaeliKocaeli Fırıncılar OdasıTwitterSosyal Medya
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