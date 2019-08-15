Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
96579
ALTIN
272.716
DOLAR
5.5553
STERLİN
6.7351
EURO
6.1672

İş yerinden cinsel içerikli sitelere girenler yandı

Ofis ortamında, kamu ya da özel kurumlarda çalışanlar aman dikkat. İş yerinden cinsel içerikli sitelere giriyorsanız, Yargıtay bu durumu tazminatsız işten çıkarılmak için yeterli kabul eden emsal niteliğinde karar verdi.

İş yerinden cinsel içerikli sitelere girenler yandı

Ofis ortamında, kamu ya da özel kurumlarda çalışanlar aman dikkat. İş yerinden cinsel içerikli sitelere giriyorsanız, Yargıtay bu durumu tazminatsız işten çıkarılmak için yeterli kabul eden emsal niteliğinde karar verdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
İş yerinden cinsel içerikli sitelere girenler yandı

İş yerinden cinsel içerikli sitelere girenler yandı

Mesai saatleri içinde iş yerinden yetişkinlere yönelik cinsel içerikli sitelere girenler aman dikkat! Tazminatsız işten kovulabilirsiniz. 

Çalışanların kurumlara ait bilgisayarlar ve internet ağları üzerinden cinsel içerikli sitelere girmesi, tazminatsız kovulma nedeni sayıldı. Yargıtay'ın verdiği emsal niteliğindeki karar, bu konuda açılmış davaların seyrini değiştirecek cinsten. İş yerlerinden su tür sitelere girenler aman dikkat. 

Yetişkinlerin ziyaret edebileceği 18+ içerikli sitelere iş yerlerinden girenlerin canını çok yakacak Yargıtay kararı. Yargıtay, cinsel içerikli sitelere giren çalışanların işten çıkarılmasında, iş vereni haklı buldu.

PATRONA KARŞI DAVA AÇMIŞTI

İş yerindeki bilgisayardan yetişkin içerikli internet sitesine giren işçi, tazminat bile ödenmeden işten kovuldu. Patrona karşı dava açan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, emsal nitelikteki kararıyla; işyerine ait bilgisayardan cinsellik içeren sitelere giriş yapan işçilerin işten atılmasına yeşil ışık yaktı. 

ÜÇ YILLIK TAZMİNATI YANDI

Üç yıldır çalıştığı iş yerinde, işverene ait bilgisayardan cinsel içerikli internet sitesine girdiği iddia edilen işçi tazminatsız olarak işten atıldı. Şok kararla sarsılan işçi, 6. İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Üç yıldır çalıştığı iş yerinde iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini, tazminatlarının, yıpranma yapı ücretinin, yıllık ücretli izin ücretinin kendisine ödenmediğini öne sürdü. Mahkemede savunma yapan işveren avukatı ise bilgi işlem müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda davacının kullandığı bilgisayarda işi ile ilgisi olmayan yasaklı sitelere girdiğinin tespit edilmesi üzerine haklı olarak feshedildiğini iddia etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı avukatı temyiz etti. 

O SİTELERE GİRENİN KOVULMASININ ÖNÜ AÇILDI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının, davalı iş yerinde idari bölümde (muhasebe) çalıştığına dikkat çekilen kararda; ''Davacıya tahsis edilen bir bilgisayar bulunduğu, davalı vekilinin dosyaya sunduğu çıktılar incelendiğinde, bu bilgisayarda cinsel içerikli konuşma ve fotoğrafların bulunduğu internet sitelerine girildiği anlaşılmaktadır. Bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu, davacının bu internet sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği, iş akdinin de aynı gün feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, davalının güvenini kötüye kullanan davacının iş akdinin feshi haklı olduğundan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkemenin davanın kabulü yönündeki kararı oy birliği ile bozulmuştur"' ifadeleri yer aldı.

Boş çikolata kutusu davası 8 yıl sürdü
Boş çikolata kutusu davası 8 yıl sürdü
Facebook'ta dedikodu yaptı, işten atıldı
Facebook'ta dedikodu yaptı, işten atıldı
Uyanık İKEA işçi değil köle arıyor
Uyanık İKEA işçi değil köle arıyor
Son Güncelleme: 15.08.2019 10:22
Anahtar Kelimeler:
Cinsel Içerikli SitelerYargıtay KararıYargıtayCinsel Içerikli Sitelere GirmekIş Yerinden Yasaklı Sitelere GirmekIş Yerinden 18+ Sitelere Girmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük
Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük
Kaz Dağları'nda elektrikli balık katliamı
Kaz Dağları'nda elektrikli balık katliamı
Ayder Yaylası'nda salıncak kavgası
Ayder Yaylası'nda salıncak kavgası
Obruk sayısı hızla artıyor | Korkutarak çoğalıyor
Obruk sayısı hızla artıyor | Korkutarak çoğalıyor
PKK'yı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu sardı
PKK'yı 'Bir gece ansızın gelebiliriz' korkusu sardı
Sodalı Göl Giresun'u coşturdu | Binlerce kişi akın etti
Sodalı Göl Giresun'u coşturdu | Binlerce kişi akın etti
Ağustos'un ortasında plajı sis bastı, göz gözü görmez oldu
Ağustos'un ortasında plajı sis bastı, göz gözü görmez oldu
Dalga dalga geliyor | Sıcaklar 10 derece daha artacak
Dalga dalga geliyor | Sıcaklar 10 derece daha artacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort