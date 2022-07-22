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İşçi Misafirhanesi AKP'li vekiller ve yandaşların işgali altında

Ankara Söğütözü'nde bulunan Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesi, AKP'li vekiller ve danışmanları tarafından adeta işgal edildi. Taşradan gelen OGM çalışanları yer yokluğu yüzünden otellere gönderildi. 

22 Temmuz 2022 Cuma 09:10
İşçi Misafirhanesi AKP'li vekiller ve yandaşların işgali altında

İşçi Misafirhanesi AKP'li vekiller ve yandaşların işgali altında

Kamu kurumlarına ait çok sayıda lojman, iktidara yakın sendikalar ile AKP'li vekiller ve danışmanları ile yakınları tarafından dolduruldu. Bazı misafirhanelerde yıllardır kalan AKP vekil danışmanlarının bulunduğu iddia ediliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki misafirhanenin AKP’li milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın lojmanlarının da “yandaş sendika” yöneticilerince işgal edildiğini açıkladı. 

ŞİKÂYET EDENE CEZA GELDİ

Ankara Söğütözü’ndeki OGM Misafirhanesi’nin önünde açıklama yapan Durmuş, tesisteki 30 odanın AKP milletvekillerince “işgal edildiğini” söyledi. İşgalin 2019’da kanser hastası bir orman muhafaza memuruna “vekiller kalıyor” gerekçesiyle yer verilmemesinden bu yana sürdüğünü anımsatan Durmuş, konuyla ilgili yaptığı şikayetin ardından hakkında açılan soruşturmada ceza aldığını belirtti. Durmuş, “Tedavi için Ankara’ya gelecek meslektaşımız için misafirhaneden yer istedik, ancak hasta kurum çalışanı olmasına karşın referans soruldu” dedi. Üst düzey yöneticilere ulaşılmadan Ankara’ya gelen çalışanlar için misafirhaneden yer verilmediğini vurgulayan Durmuş, “Meclis’in tatile girmesine karşın 30 odanın tamamının AKP milletvekili ve danışmanlarına tahsis edilmesi işgaldir” diye konuştu.

"HUKUKSUZLUK VAR"

Durmuş, OGM’nin Söğütözü’ndeki ve Tarım ve Orman Bakanlığı yerleşkesindeki lojmanlarında da hukuksuzluk olduğunu belirterek, “Tahsis süresi dolmayan memurlardan lojmanları boşaltması istenirken kurumla ilişiği kesilmesine karşın lojman kullanmaya devam eden Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı gibi kişiler var. Engelli memurlar lojman ve misafirhanelerde önceliklidir ama engelli birçok çalışanın lojman talepleri görüşülmeye dahi gerek duyulmuyor” ifadelerini kullandı.

"BUNUN ADI İHANET"

Durmuş, lojman tahsislerinde de “yandaş uygulama” yapıldığına dikkat çekerek, “En kıyağı Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Genel Sekreteri Sabri Kızılkaya ve bazı yöneticileri. 10 yılı aşkın süredir bu lojmanlarda oturuyor. Yasalar izin vermediği halde bu duruma göz yumanlar görevi kötüye kullanıyor. Bunun adı ihanettir. Görevini kötüye kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu. Durmuş, “Bu kurum kimseye babasından miras kalmamıştır” dedi.

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OGMOgm MisafirhanesiAnkara
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