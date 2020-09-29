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İsimsizler Hareketi'ne operasyon, 3 tutuklama var

Sosyal Medya üstünde kendine isimsizler grubu adını veren yapılanmaya sabaha karşı operasyon düzenlendi. 3 tutuklama var.

29 Eylül 2020 Salı 09:45
İsimsizler Hareketi'ne operasyon, 3 tutuklama var


İsimsizler Hareketi'ne operasyon, 3 tutuklama var

Çeşitli platformlar üzerinden bir araya gelip “İsimsizler Hareketi” adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükumeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüpheliden 18’i dün adliyeye sevk edilmişti. 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip “İsimsizler Hareketi” adı altında örgütlenerek "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri" iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip “İsimsizler Hareketi” adı altında örgütlenen ve "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek", "seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yapmak" iddiasıyla şüphelilere yönelik İstanbul’da 16 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş, "devlet büyüklerine hakaret" ettiği iddia edilen 19 kişi yakalanmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan zanlılardan 18’i Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilirken, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Söz konusu gruba yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 5'i ‘adli kontrol’ şartıyla, 10'u da savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Isimsizler
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