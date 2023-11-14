Işıner Güngör | Diplomasideki yetersizliklerin bedeli ağır oluyor

Işıner Güngör | Diplomasideki yetersizlikler masum insanların bedel ödemesine neden oluyor

Işıner Güngör, Avrupa Birliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin (DMW Diplomats International) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlemiş olduğu “DMW International Annual Summit 2023” küresel diplomasi zirvesinin konuşmacıları arasında yer aldı.

Konuşmasına birkaç yıl öncesi ve şu anki global diplomatik bakış açısındaki farklılıklara değinerek başlayan Güngör, “Askeri çatışmalar ve savaş atmosferi sebebiyle zarar gören kişiler her zaman bizlerin yüreğini sızlatıyor. Devletlerarası ilişkiler nezdinde diplomasi masasında yaşanan yetersizlikler ne yazık ki dünyada masum insanların büyük bedeller ödemesine neden olmaktadır. Diplomasi masasında gereken niyeti ve çabayı gösterip de çözüm bulunamamış bir sorun yoktur. Bu çözümde uluslararası teşkilatlar ile yürütülecek etkin diplomasi anahtar rol oynamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Savaşların devletlerin ekonomik ve sosyal yapıları üzerinde derin etkileri bulunduğunu vurgulayan Güngör, “Savaşan ve silahlanma harcamalarında bulunan ülkelerde piyasaya arz edilen mal ve hizmetler orduların ihtiyacı için tahsis edilmektedir. Temel tüketim maddelerinin piyasadan çekilmesiyle sivil tüketimde düşüşler yaşanmaktadır. İktisadi kaynakların savaşta kullanılan ürünlere ayrılması refahın düşmesi ve enflasyon riskini beraberinde getirmektedir.” şeklinde konuştu.

Diplomasi zirvesine DMW’nin dünya genelindeki temsilcilerinin ve üyelerinin katılımlarının yanı sıra büyükelçiler, diplomatlar, parlamento üyeleri, akademisyenler, siyasetçiler ve iş insanları teşrif ettiler. Zirve KKTC’de Girne Amerikan Üniversitesi’nin Spectrum Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Zirve kapsamında farklı ülkelerden akademisyenler ve uzmanlar eşliğinde gün boyu gerçekleştirilen sunum ve paneller aracılığıyla “Dünyanın daha fazla insanlığa ihtiyacı var” teması doğrultusundaki görüşler ve öneriler etkinliğe damgasını vurdu. Ortak temenniler; coğrafya gözetmeksizin, insani değerlerin farkındalığında olan, bu değerlerin yaşatılması ve yayılması amacını paylaşan bireylerin eliyle, dünya toplumlarının huzuru, daha iyi bir toplumsal birlikteliğin sağlanması gibi ana koşulların oluşabilmesi talepleri üzerinde yoğunlaştı.

Kapanış oturumundan sonra katılımcılara plaketleri takdim edilerek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ardından piyano dinletisi ile katılımcılara müzik ziyafeti sunuldu.

Zirvenin bitiminden sonra KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde katılımcılara Lefkoşa’da bir otelde gala yemeği düzenlendi. DMW heyetine ve katılımcılara gala yemeğinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri eşlik etti.

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW), Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen başkanlığında Avrupalı diplomatlar tarafından 2000 yılında kurulmuştur. DMW, Avrupa Birliği’nin genişleme süreci bağlamında yeni üye devletlerin Birliğe hazırlanmasında çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, insan haklarını koruyan ve gözeten bir yapı olarak ülkeler arasında diplomasi köprüsü kurmak ve dünya ticaretini geliştirmek amaçları arasında yer almaktadır.