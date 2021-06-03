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İSKİ, Boğaz'a atık su girişini kesecek

İSKİ, Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Vaniköy Mahallesi arasında  kalan bölgede,  Boğaz'a atıksu girişini engelleyecek çalışmaları başlattı.  Toplam 36 milyon lira maliyetli çalışmaların ekim ayında tamamlanması planlanıyor. 

03 Haziran 2021 Perşembe 12:24
İSKİ, Boğaz'a atık su girişini kesecek

İSKİ, Boğaz'a atık su girişini kesecek


 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ, İstanbul'un kangren haline gelmiş alt yapı sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Üsküdar'ın sahil kesiminde zemin şartları ve trafik yoğunluğu nedeniyle yıllardır yapılamayan altyapı çalışmaları tek tek tamamlanıyor. Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Vaniköy Mahallesi arasındaki 4 noktadan, doğrudan İstanbul Boğazı'na ulaşan atıksuları kesecek çalışmayı başlattı. 

EKİM AYINDA TAMAMLANACAK 

Çalışmalara ilişkin bilgi veren İSKİ Genel Müdür Raif Mermutlu, "Beylerbeyi İstavroz tünelinde toplanacak bütün atıksular, Küçüksu Ön Arıtma Tesisine aktarılacak. İstanbullular hatırlarlar; Kurban Bayramlarından sonra Boğaz'da istenmeyen görüntüler oluşurdu. İşte bu tünel vasıtasıyla, bölgedeki 4 noktadan Boğaz'a ulaşan atıksular, arıtma tesisine aktarılarak bu görüntüler ortadan kaldırmış olacak" dedi.  

Çalışmalar kapsamında, 3.2 metre çapında ve 600 metre uzunluğunda tünel ile toplam da 1.400 metre uzunluğunda  atıksu hattı yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında yağmursuları denize aktarılırken atıksular ise Küçüksu Beylerbeyi tüneli vasıtasıyla Küçüksu’daki atıksu arıtma tesisine iletilecek. Toplam 36 milyon lira maliyetindeki çalışmaların ekim ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. 

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