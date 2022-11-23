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İŞKUR'u milyonlarca lira zarara uğratmışlar | 58 gözaltı var

Türkiye İş Kurumu'nu (İŞKUR) zarara uğrattıkları iddia edilen aralarında kurum çalışanlarının da olduğu 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 01:38
İŞKUR'u milyonlarca lira zarara uğratmışlar | 58 gözaltı var

İŞKUR'u milyonlarca lira zarara uğratmışlar | 58 gözaltı var


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, yapılan ihbarlar sonucu İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usülsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları ve bu şekilde 2014- 2018 yılları arası 20 milyon TL kurumun zarara uğratıldığı belirlendi. 


Bu yönde kurum müfettişinin de incelemesi sonucu raporun düzenlendiği, yine düzenlenen raporda ihalelerdeki usülsüzlüklerle ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği tespit edildi. İletişimin dinlenmesi sonrası bir kısım şüpheliler tarafından rüşvet alındığı da tape kayıtlarıyla belgelendi.

RÜŞVET DE VAR

Tanık ve şikâyetçi beyanları, müfettiş raporları, kriminal inceleme raporları, yapılan tespitler ve elde edilen deliller doğrultusunda organize şekilde hareket eden şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri tespit edildi. 

24 AYRI SUÇA KARIŞTILAR

24 ayrı suça karışan 21'i İŞKUR çalışanı, 17'si şirket/firma yetkilisi, 13'ü sahte kursiyer, 7'si usülsüz kursiyer ve kimlik temin eden toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
İŞKUROperasyon
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