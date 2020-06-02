İsmail Cengiz | Perinçek soydaşlarına kardeşçe yaklaşsın





Çin ve Rusya'nın Doğu Türkistan'da devam yarım asırdır devam eden soykırımı "Terörle mücadele" gerekçesiyle maskaleme girişimi Suriye'ye sıçradı. Son günlerde TSK'nın Suriye'deki unsurlarına yönelik düzenlenen kalleş saldırılardan Doğu Türkistan İslam Partisi'ni sorumlu tutan Rusya yöneticilerine, Türkiye'den Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in destek veren açıklamalarına Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz'den sert tepki geldi. Cengiz yaptığı açıklamada "Perinçek soydaşlarına kardeşçe yaklaşmalı" dedi.



Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti ve Doğu Türkistan Milli Merkezi Başkanı İsmail Cengiz kamuoyuna yaptığı açıklamada şunları söyledi:

(ETNA) “Geçen gün 10.40 sularında İdlib bölgesinin İnkzik yerleşimi yakınlarında, M4 karayolu üzerinde TSK konvoyunun geçişi sırasında yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şarapnel parçalarından yara alan Türk askerinin şehit edilmesi olayı üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı’nın bu olaydan Doğu Türkistan İslam Partisi’ni sorumlu tutarak suçlayıcı açıklama yapmasını şiddetle kınıyorum.

Haber kaynağı olarak gösterilen Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juraviyov’un da Perinçek gibi yanlı ve kasıtlı konuştuğu biliniyor. Rus sorumlusunun bahse konu eylemden Türkistan İslam Partisi’ni suçlaması normal. Çünkü bu parti içinde Uygurların dışında Özbekler, Kırgızlar, Nogaylar ve Çeçenler de var. Ruslaın İdlip’deki bu muhalif gruptan düşman olarak gördüklerini herkes biliyor.

Türkistan İslam Partisi içinde onlarca grup var iken, Perinçek’in sanki gözüyle görmüş gibi herhangi bir somut delil olmaksızın, sırf Pekin yöneticilerine yaranmak için Uygur mücahitleri Uygurları suçlamasını bir siyasi parti liderine yakıştıramadım.

Evet bölgede bir kaos olduğu gerçek. Ancak Türk Gözetleme Kuleleri’nin olduğu yerlerde Uygurların, Çeçenlerin, Özbeklerin olduğunu da herkes biliyor. Bizim için Türk Genelkurmay’ının verdiği bilgiler önemlidir.

Ayrıca şu husus bilinmelidir ki; “Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer Bir Boydur, Karapapak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur…

”Ben sayın Perinçek’i soydaşlarına kardeşçe yaklaşmaya davet ediyorum.”