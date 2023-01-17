İsmail Cengiz | Şehitlerimizi unutmadı, unutmayacağız

Federasyonumuzun iki başkan yardımcıları Tarık Cevizci ve Güngör Yavuzaslan’ın da konuşma yaptığı toplantının açılışında Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü oldukça duygusal bir konuşma yaptı. Şehitlerimizi neredeyse teker teker canlandırdı ve bizleri heyecanlandırdı.

HER BAŞKENTE TÜRK SOYKIRIM VE ŞEHİTLER ANITI

Avrasya Federasyonu Başkanı Cengiz yaptığı konuşmasında Türk Cumhuriyetleri başkentlerinde “Türk Şehitleri Anıtı” ve “Türk Soykırım Anıtı” yapılması teklifinde bulunarak şunları söyledi :

“…Şehitlerimizi ve yapılan soykırımları unutmamak lazımdır. Soykırımları ve vatan şehitlerini unutursanız benzeri acı olayların tekrar yaşanmasına vesile olursunuz.

Geçmişte yaşananların unutulmaması için Türk Cumhuriyetleri’nde şehirlerin en güzel merkezlerinde “Türk Soykırımı Anıtı” ve “Türk Şehitleri Anıtı” inşa edilmelidir.

TBMM’DE ÖZEL OTURUMDA SOYKIRIMLAR KAYDA ALINMALI

Türk halklarının acısının paylaşılacağı bu abideler hem yaşanan acıları hafifletecek hem de Türklerin milli direniş ruhunu sürekli ayakta tutacaktır.

Burada vurgulanması ve yapılması gereken iki diğer önemli husus var: Türklere yönelik soykırımlar TBMM’nde görüşülmeli, kayda alınmalı ve ilgili ülkeler resmen kınanmalıdır. Diğeri ise, TBMM İnsan Hakları komisyonu ve diğer kardeş ülke parlamentoları vakit geçirmeden “Türklere Yönelik İnsan Hakları İhlallerini İzleme Komitesi” oluşturmalı ve Türk coğraflarındaki insan hak hukuk ihlalleri sürekli olarak BM gündemine taşınmalıdır. Bunun öncülüğünü yapacak ülke ise Türkiye’dir…”

Irak Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Eyüp Kerem’in yönettiği, Gen. Sek. Saadet Yurdönün’ün yardımcı olduğu toplantıya IRCICA Direktörü Dr. Halit Eren’in yanısıra , Melek Aras, Hasan Hoşben, Yaşar İmamoğlu, Prof. Suphi Saatçi, Kemal Beyatlı, Celal İçten, İzzet Sedat, Cuma İssa, Güngör Yavuzaslan, Ali Yağmuroğlu, Ziya Bulavanlı, Mithat ibrahim Selman Nalbant ve Kemal Baltepe gibi dava adamları katıldı.

SOYDAŞ STK’LARDAN DESTEK

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu, Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu, Irak Türkmen Dernekleri Federasyonu, Türk Ocakları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Rumeli İşbirliği Vakfı, Kalkanderen Derneği, Bosna Sancak Derneği, Doğu Türkistanlılar Federasyonu, Doğu Türkistan Dayanışma Derneği, Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Irak Türkleri Kültür ve Yrdl. Derneği, Uygur Akademisi gibi çok sayıda soydaş STK’nın temsil edildiği toplantıda katılımcılara Kerkük Vakfı’nın yayınları hediye edildi.