Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İsmail Cengiz | Şehitlerimizi unutmadı, unutmayacağız

Kerkük Vakfı tarafından “Unutmadık, Unutmayacağız” sloganı eşliğinde düzenlenen Türkmen Şehitlerini Anma Toplantısı’nda Dr. Aydın Beyatlı, Cezmi Bayram ve İsmail Cengiz panelist olarak birer konuşma yaptılar.

17 Ocak 2023 Salı 14:40
İsmail Cengiz | Şehitlerimizi unutmadı, unutmayacağız

İsmail Cengiz | Şehitlerimizi unutmadı, unutmayacağız

Federasyonumuzun iki başkan yardımcıları Tarık Cevizci ve Güngör Yavuzaslan’ın da konuşma yaptığı toplantının açılışında Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü oldukça duygusal bir konuşma yaptı. Şehitlerimizi neredeyse teker teker canlandırdı ve bizleri heyecanlandırdı.

HER BAŞKENTE TÜRK SOYKIRIM VE ŞEHİTLER ANITI

Avrasya Federasyonu Başkanı Cengiz yaptığı konuşmasında Türk Cumhuriyetleri başkentlerinde “Türk Şehitleri Anıtı” ve “Türk Soykırım Anıtı” yapılması teklifinde bulunarak şunları söyledi :
“…Şehitlerimizi ve yapılan soykırımları unutmamak lazımdır. Soykırımları ve vatan şehitlerini unutursanız benzeri acı olayların tekrar yaşanmasına vesile olursunuz.

Geçmişte yaşananların unutulmaması için Türk Cumhuriyetleri’nde şehirlerin en güzel merkezlerinde  “Türk Soykırımı Anıtı” ve “Türk Şehitleri Anıtı” inşa edilmelidir.

Türk halklarının acısının paylaşılacağı bu abideler hem yaşanan acıları hafifletecek hem de Türklerin milli direniş ruhunu sürekli ayakta tutacaktır.

TBMM’DE ÖZEL OTURUMDA SOYKIRIMLAR KAYDA ALINMALI

Burada vurgulanması ve yapılması gereken iki diğer önemli husus var: Türklere yönelik soykırımlar TBMM’nde görüşülmeli, kayda alınmalı ve ilgili ülkeler resmen kınanmalıdır. Diğeri ise, TBMM İnsan Hakları komisyonu ve diğer kardeş ülke parlamentoları vakit geçirmeden “Türklere Yönelik İnsan Hakları İhlallerini İzleme Komitesi” oluşturmalı ve Türk coğraflarındaki insan hak hukuk ihlalleri sürekli olarak BM gündemine taşınmalıdır. Bunun öncülüğünü yapacak ülke ise Türkiye’dir…”

Irak Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Eyüp Kerem’in yönettiği, Gen. Sek. Saadet Yurdönün’ün yardımcı olduğu toplantıya IRCICA Direktörü Dr. Halit Eren’in yanısıra , Melek Aras, Hasan Hoşben, Yaşar İmamoğlu, Prof. Suphi Saatçi, Kemal Beyatlı, Celal İçten, İzzet Sedat, Cuma İssa, Güngör Yavuzaslan, Ali Yağmuroğlu, Ziya Bulavanlı, Mithat ibrahim Selman Nalbant ve Kemal Baltepe gibi dava adamları katıldı. 

SOYDAŞ STK’LARDAN DESTEK

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu, Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu, Irak Türkmen Dernekleri Federasyonu, Türk Ocakları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Rumeli İşbirliği Vakfı, Kalkanderen Derneği, Bosna Sancak Derneği, Doğu Türkistanlılar Federasyonu, Doğu Türkistan Dayanışma Derneği, Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Irak Türkleri Kültür ve Yrdl. Derneği, Uygur Akademisi gibi çok sayıda soydaş STK’nın temsil edildiği toplantıda katılımcılara Kerkük Vakfı’nın yayınları hediye edildi.

Anahtar Kelimeler:
İsmail CengizTürk Dünyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Kundakçı paşa hayatını kaybetti
Hasan Kundakçı paşa hayatını kaybetti
Avdan'da binlerce dönüm tarım arazisi madene açıldı
Avdan'da binlerce dönüm tarım arazisi madene açıldı
Kiracıyı sahte imzayla evden icra yoluyla çıkardılar
Kiracıyı sahte imzayla evden icra yoluyla çıkardılar
Beyin Göçü'ne dur demek için Ankara'da zirve
Beyin Göçü'ne dur demek için Ankara'da zirve
Ayağına takılan taş, dünyanın en eski arı peteği çıktı
Ayağına takılan taş, dünyanın en eski arı peteği çıktı
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Barajlar kurudu | Kuraklık, içme suyu kaynaklarını vurdu
Barajlar kurudu | Kuraklık, içme suyu kaynaklarını vurdu
Oğuzhan Uğur sosyal medyadan isyan etti
Oğuzhan Uğur sosyal medyadan isyan etti
Menemen, soğanlı mı? Soğansız mı olmalı?
Menemen, soğanlı mı? Soğansız mı olmalı?
Rüyasında gördüğü define için Almanya'dan geldi
Rüyasında gördüğü define için Almanya'dan geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim