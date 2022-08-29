Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İsmail Kahraman'a sert tepki | Bu zihniyet yalancıdır

Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine karşı çıkan TBMM eski başkanı İsmail Kahraman'a tepki yağdı. Muhalefet partileri sözcüleri Kahraman'ı sert bir dille eleştirdi. 

29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:56
İsmail Kahraman'a sert tepki | Bu zihniyet yalancıdır

İsmail Kahraman'a sert tepki | Bu zihniyet yalancıdır

Siyasi parti sözcüleri, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman’ın “Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım… İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı” sözlerine tepki gösterdi.

Siyasi parti yöneticileri, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Rize’nin fethinin 561’inci yılı dolayısıyla düzenlenen ‘Rize’de tarihi bir an, Fatih Sultan Mehmed Han’ isimli programdaki konuşmasına tepki gösterdi. Kahraman’ın “Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım” sözlerine karşı siyasi parti temsilcilerinin açıklamaları şöyle:


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Eski TBMM Başkanı, işgalden kurtuluşun kutlanması seni neden rahatsız etti? Cahil misin? Hain misin? Amacın Milli Mücadele'yi ve kahramanlarını yok saymak, unutturmak mı?

CHP Parti Meclisi Üyesi Gürsel Tekin: Adam bizim tarihçilerimize itibar etmiyor, bizzat cephede savaşanlara itibar etmiyor, şehitlikten utanmıyor, bakın bu kitap (A Concıse History Of The Campaign In Asia Minor -1919/1922) Yunan Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Dairesi’ne ait. Kendisine hediye edeceğim alsın, okusun. Kurşun atıldı mı atılmadı mı görsün. Savaşın parçası olan hiçbir devlet ne İngiltere ne Fransa ne İtalya ne Yunanistan “Kazandık, istediğimizi aldık, çektik gittik’ demiyor, savaşı gözleyen hiçbir devlet ne ABD ne o dönem Rusya ‘Türkler kaybetti, işgalciler tek kurşun atmadan çekildiler’ demiyor. Bunlar diyor. Kimse kusura bakmasın bu zihniyet yalancıdır, iftiracıdır, ahlaksızdır. Dedesi şehit olmuş binlerce insana hakaret edecek kadar kendilerini kaybettiler. Acınası bir haldeler.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer: Sizin gönlünüzün gerçekten de millet kurtuluş mücadelesi verirken kurşun sıkmayıp kaçanlardan, manda ve himayecilerden, İngiliz zırhlısına binip kaçanlardan yana olduğunu çok iyi biliyoruz. 6. Filo'ya secde ederken de aynıydınız, bugün de.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: Tarihi fesliden öğrenen, 6'ncı filoya kıble diye namaz kılanların hazımsızlığı normal. Her 9 Eylül'ü daha fazla coşkuyla kutlayarak sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz.


İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: İsmail KahramanMeclis Başkanlığı dönemindeki kabarık siyasi sabıka dosyan son cürmünle iyice ağırlaştı. Altında kalacaksın. Yüce Meclis zamanı geldiğinde gerekeni yapacaktır. Gereken mi? 31 Ağustos'u bekle...”

NE OLMUŞTU?

İsmail Kahraman’ın tepki çeken konuşması şöyle:

“Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz.

Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki.

2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz.”


 

İsmail Kahraman, Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerine karşı çıktı
İsmail Kahraman, Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerine karşı çıktı
Koncuk | Liyakatsızlık yuva yapmış
Koncuk | Liyakatsızlık yuva yapmış
Çiftçi buğday fiyatları altında ezilmesin
Çiftçi buğday fiyatları altında ezilmesin
Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı
Yıllardır atama bekleyen öğretmen adayı canına kıydı
Koncuk | İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmalı
Koncuk | İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmalı
İsmail Küçükkaya | Hayatta bir beklentim vardı olmadı
İsmail Küçükkaya | Hayatta bir beklentim vardı olmadı
Son Güncelleme: 30.08.2022 08:23
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kahraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Ağustos Coşkusu | Büyük Zafer Kutlu olsun
30 Ağustos Coşkusu | Büyük Zafer Kutlu olsun
İlkay Akkaya, Ceyhan Konseri'ne yasaklama geldi
İlkay Akkaya, Ceyhan Konseri'ne yasaklama geldi
Gülşen için tahliye kararı verildi | ÖNDER gündem değiştirme planı tutmadı
Gülşen için tahliye kararı verildi | ÖNDER gündem değiştirme planı tutmadı
Tozkoparan'da kentsel dönüşüm öncesi TOMA'lı baskın
Tozkoparan'da kentsel dönüşüm öncesi TOMA'lı baskın
20 kişinin can verdiği iki kazada Cengiz korkusu
20 kişinin can verdiği iki kazada Cengiz korkusu
Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı, 5 kişi can verdi
Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı, 5 kişi can verdi
Mine Tozlu Sineren canlı yayında her şeyi açıkladı | Sedat Peker duyurmuştu
Mine Tozlu Sineren canlı yayında her şeyi açıkladı | Sedat Peker duyurmuştu
Aleyna Tilki konserine gerici engeli
Aleyna Tilki konserine gerici engeli
Gülşen'in videosunu yayınlayan hesap buhar oldu
Gülşen'in videosunu yayınlayan hesap buhar oldu
Sedat Peker Twitleri | Rüşvet, şantaj, çökme ne ararsan var
Sedat Peker Twitleri | Rüşvet, şantaj, çökme ne ararsan var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim