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İsmet İnönü döneminde yapılan camiyi AKP'li belediye yıkıyor

Rize'de yol genişletme bahanesiyle belediye tarafından 5 cami yerle bir edildi. Yıkılmak istenen son cami ise İsmet İnönü döneminden kalma.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:42
İsmet İnönü döneminde yapılan camiyi AKP'li belediye yıkıyor

İsmet İnönü döneminde yapılan camiyi AKP'li belediye yıkıyor



AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda sık sık dini söylemlerle hedef aldığı konuşmaları AKP'li belediyeler tarafından göz ardı ediliyor. Üsküdar'da AKP'li belediyenin yıktığı caminin ardından şimdi de aynı partiden Rize Belediyesi'nin 5 camiyi yıktığı ortaya çıktı. Yol genişletme bahanesiyle yıkılmak istenen son cami ise İsmet İnönü'nü döneminde 1944'de ibadete açılmış. Yurttaşlar, 1944’te, CHP döneminde inşa edilen caminin Rize Belediyesi tarafından yıkılmak istenmesine karşı çıkıyor.


CHP’yi “Kuran’ı yasaklamak ve camileri yıkmak, ahıra çevirmekle” suçlayan ve bu iddiayı her fırsatta dile getiren iktidar, Rize’de ise AKP’li belediye tarafından çeşitli gerekçelerle yıkılan tarihi camileri görmezden geliyor. Rize’de son dönemde yol genişletme çalışmasıyla 5 cami yıkılırken, son olarak, 1944’te CHP döneminde yapılan bir caminin yıkılmak istenmesi, tartışma yarattı. 


Pehlivantaşı Mahallesi’nde bulunan Mahalle Camisi’nin, yol genişletme çalışmalarından dolayı yıkılacağı bildirildi. 2005’e kadar kullanılan, yeni caminin yapılması üzerine atıl durumda kalan ve yalnızca özel gece ve günlerde kullanılan caminin yıkılmak istenmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mahalleli, “Bu cami 1944’te, o zamanın CHP iktidarı döneminde ve İsmet İnönü cumhurbaşkanıyken yapılmıştı. Maalesef bugün AKP iktidarı döneminde yıkılacak” dedi.

Rize'de son 15 yılda yol genişletme çalışması için merkezde Orta Cami ve Sarıbaş Camii, Atmeydanı Mahallesinde At Meydanı Camisi, TOKİ’nin kentsel dönüşümünde merkezde Müftülük Camisi yıkılmıştı. Merkezdeki Orta Camii'nin tıpkı benzeri Timya Vadisinde yeniden yapıldı. Pehlivantaşı Camisi yol için yıkılacak 5.Cami olacak.

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Inönüİsmet İnönüCami YıkmaRize
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