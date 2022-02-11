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Isparta'da su skandalı | CHP'nin aşevi aracına su verilmedi iddiası

Kar yağışının ardından vatandaşlara rutin hizmetini veremeyen Isparta belediyesinin bu kez de CHP'nin gönderdiği aşevi aracına su sağlanmadığı iddia edildi.

11 Şubat 2022 Cuma 08:33
Isparta'da su skandalı | CHP'nin aşevi aracına su verilmedi iddiası

Isparta'da su skandalı | CHP'nin aşevi aracına su verilmedi iddiası


Isparta'da yaşanan kar felaketiyle şehrin birçok noktasında günlerce elektrik kesintisi yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur olan yurttaşlara yardım amaçlı aşevi TIR'ı gönderildi. AKP'li Isparta Belediyesi'nin aşevine su vermediği iddia edildi.

Kar afeti yaşayan ve günlere elektriksiz kalan AKP’li Isparta Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yardım için gönderdiği aşevi TIR’ına su vermedi.

Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'in haberine göre, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaşıp destek verebileceklerini söyledi. Başdeğirmen’in teklifleri “nazikçe” reddettiği belirtildi.

Böcek, yardım teklifi reddedilse de aşevi TIR’ını kente önderdi. CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, TIR’ın su ihtiyacı olduğunu ancak AKP’li belediyenin su vermediğini anlattı. Halıcı, “Yardımların neden kabul edilmediğine anlam veremiyoruz” dedi.
 

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