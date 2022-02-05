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Isparta elektriksiz 48 saat geçirdi, CK Akdeniz Müdürü alemde çıktı

Yoğun kar yağışının ardından 48 saat boyunca elektrik alamayan Ispartılı vatandaşların çilesi bitmedi. Soğuk kış gecelerinde vatandaş şarj edecek elektrik bulamazken, elektrik dağıtım şirketinin müdürünün Antalya'da eğlence görüntüleri çıktığı iddia edildi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 19:56
Isparta elektriksiz 48 saat geçirdi, CK Akdeniz Müdürü alemde çıktı


Isparta elektriksiz 48 saat geçirdi, CK Akdeniz Müdürü alemde çıktı

Isparta'da 48 saati aşan süre elektrik ve doğalgaz alamayan vatandaşlar soğukla başa çıkmaya çalışırken, elektrik dağıtış şirketi sorumlusu Erol Değerli'nin, Antalya'da eğlendiği iddia edildi.


Geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı Isparta’yı etkisi altına alırken, dondurucu soğuğa 2 güne yakın elektrik kesintisi eklenince yurttaşlar isyan etti. Isparta'da günlerdir elektrik kesintisi yaşanırken CK Akdeniz Perakende Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli'nin Antalya'da eğlendiği görüntülerin ortaya çıktığı öne sürüldü.


Isparta'ya günlerdir elektrik verilemiyor. Binlerce yurttaş soğuk hava nedeniyle zor durumda. Isınma ve iletişim sorunu yurttaşlara zor anlar yaşatıyor. Yetkililer kar yağışı nedeni ile elektrik verilemediğini belirtirken, elektriklerin verileceği tarihle ilgili kesin bir gün ya da saat verilemiyor.

Ispartalı yurttaşlar ise kalan son şarjlarını sosyal medyada seslerini duyurmak için tüketiyor. Atılan binlerce video ve mesajda, Ispartalılar, 'hastalarımız, yaşlılarımız var, donuyoruz. İlla birilerinin ölmesi mi lazım?' diye isyan ediyor, seslerini duyurmaya çalışıyor.

KRT'den Mutluhan Yıldız'ın haberine göre, Isparta'da kent merkezinin büyük bir bölümünde bazı ilçelerde elektrikler hâlâ yok. Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler elektriksiz...

Isparta'da Akdeniz CK Genel Müdürü Erol Değerli'nin Antalya Konyaaltı'nda önce bir gece kulübünde, sonra bir meyhanede eğlenirken kaydedilen görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.


BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN ANKARA'DA İDDİASI

Kar yağışının yoğun yağdığı saatlerde Ankara'da olduğu iddia edilen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ise sonraki saatlerde yaşanan durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başdeğirmen, "Şehrimizde son 20 yılın en yoğun kar yağışını gördük. 1000 personelimizle sahadayız, iş makinelerimiz ve araçlarımızda çalışmalarını sürdürüyor. Ara sokaklar ve giremediğimiz yerler için vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyoruz, her yere gireceğiz. Karla mücadelemiz 7/24 devam edecek" dedi.

"BİR TÜRLÜ GÖRMEDİK"

Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, "İlçemizde elektriğimiz yok. Tam bir kaos durumu var. Yetkili kişilerle görüştük, dünden beri ‘Geliyor, geliyor’ dediler ama bir türlü görmedik." açıklamasını yaptı.

CHP’Lİ AKIN: "ISPARTALILAR MUM VE GAZ LAMBASINA MAHKUM EDİLDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; iktidarın yanlış politikaları nedeniyle Türkiye’de elektrik hizmetinin artık ne kesintisiz ne de ucuz olduğunu kaydeden CHP’li Akın, “Enerji arz güvenliği krizini henüz çözemeyen ve sanayide üretimin durmasına neden olan iktidar 500 bin nüfuslu Isparta’da da vatandaşlarımızı mum ve gaz lambasına mahkûm etti” açıklamasını yaptı.

ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA 

Isparta Valiliği, şehirdeki kapalı yolların durumu ve uzun süredir devam eden elektrik kesintisi hakkında günün ilk saatlerinde yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“İlimiz genelinde perşembe günü sabahı başlayıp kesintisiz 9 saat süren yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan il, ilçe ve köy yollarının tamamı ulaşıma açılmış olup, anlık müdahaleyi gerektiren durumlarda ise Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşım aralıksız sağlanmaktadır.

İl ve ilçe merkezlerinde bulunan ana arterler ve caddelerde ulaşım sağlanmış olup, bazı sokaklar ve ara bağlantı yollarında ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının aralıksız çalışmaları devam etmektedir.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi verilememektedir.

İl ve ilçelerimizin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntıları halen yaşanmaktadır.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorluklar nedeniyle arızaların giderilmesinde ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere sebep olmaktadır. Bazı bölgeler ise geçici olarak jeneratörlerle desteklenmektedir.

Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır.”

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Son Güncelleme: 05.02.2022 20:00
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Müdür Alemde
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