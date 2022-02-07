Isparta karanlıkta kalmıştı | Valili geçici olarak görevden alındı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Vali Seymenoğlu’nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonun devamlılığı için vali yardımcılarından Osman Kaymak’ı vali vekili olarak görevlendirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir.

İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir.

ISPARTA'DA NELER OLMUŞTU?

Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle kombiler çalışmadı ve yurttaşlar soğuk havada doğalgazlarını, ısıtıcılarını kullanamaz hale geldi.