Isparta şehidini bekliyor | Kars'ta operasyon şehidimiz var



Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 7 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 asker yaralanırken, yaralanan askerlerden Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu



Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi. Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor. Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.



İÇİŞLERİ: ÇEMÇE GRUBU YOK EDİLDİ

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte Çemçe grubuun tamamen yok edildiği ifade edildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir.

Bölücü terör örgütünce Çemçe bölgesini takviye etmek maksadıyla, 3 teröristin bölgeye geldiği istihbaratı üzerine; bugün bölgede başlatılan operasyonda Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan gönüllü timler oluşturulmuştur. Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan 2’nci Jandarma Komando Bölük Jandarma Yüzbaşı Ferhat ÇİFTÇİ de bölüğünden gönüllü 1 tim ile bu operasyona iştirak etmiştir. Kahraman Yüzbaşımız ve personeli çatışma bölgesinde sık ağaçlık ve ağır coğrafi koşulların bulunduğu bölgede teröristlerin inlerine girmek suretiyle teröristleri, saklandıkları yerde tespit etmiştir. Çıkan çatışmada 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat ÇİFTÇİ ile 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup bölgeden helikopterle hemen hastaneye sevk edilmişlerdir. Kahraman personelimiz ÇİFTÇİ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı; yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

ŞEHİT YÜZBAŞININ ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin Isparta'daki evine şehadet haberi ulaştı.

İskender Mahallesi'nde, şehidin evine gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, şehidin eşi Secaat Çiftçi'ye acı haberi verdi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 1,5 yaşında Mete isminde bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

"HAİNLERİ BU TOPRAKLARDAN KAZIYACAĞIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kars'ta, kahraman askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız" ifadelerine yer verdi.