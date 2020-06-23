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İstanbu'da sel baskını can aldı | Dere taştı, can pazarı yaşandı 

Marmara Bölgesi'ni üç gündür etkileyen şiddetli yağmur sel baskınlarına neden oldu. Esenyurt'ta bir Suniyeli sel sularına kapılarak can verdi.

23 Haziran 2020 Salı 19:45
İstanbu'da sel baskını can aldı | Dere taştı, can pazarı yaşandı 


İstanbu'da sel baskını can aldı | Dere taştı, can pazarı yaşandı 

Bursa Orhangazi ve Kestel'i vuran şiddetli yağmur bugün İstanbul'da etkili oldu. Hadımköy'de hortum, Esenler'de şiddetli yağmur bodrum katlarında oturan vatandaşları etkiledi. Esenyurt Pınar Mahallesi 1252 sokağın içinden akan Kıraç Deresi taştı. 1252 sokak ile 1301 sokakta oturanlar zor durumda kaldı.


İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, Esenyurt'ta korkutan bir olaya neden oldu. İlçede bir binanın bodrum katında mahsur kalanlar olduğunun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta zemin katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarıldığını açıklarken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise faciada 30 yaşında bir Suriye uyruklu erkeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın bodrum katını su bastı. Taşkın sularının doldurduğu evin camlarını kırmaya çalışan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kaldığı iddia edilen kişileri kurtarmak için adeta seferber oldu.

Bodrum katın korkuluklarını kesen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışmalarda bir engelli vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ BODRUM KATLARINI KONTROL ETMEYE BAŞLADI

Öte yandan selin vurduğu Esenyurt'ta 1271 ve 1272'nci sokaklarda yaşayan vatandaşlar, çevrelerindeki bodrum katlarında mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

BB BAŞKANI İMAMOĞLU, SEL BÖLGESİNDE

Sel faciası sonrası Esenyurt'a gelerek incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Bizim tam da bugün İstanbul'da 38 noktada başlattığımız çalışmalardan biri de buradaydı. Şantiyesi kuruldu ve çalışmalar başladı. Kronik hale gelen noktalardan biri de Haramidere. Bu sorun burada 15-20 yıldır yaşanıyor. İnşallah bu yaz toparlamış olacağız. Kalıcı olarak bu sorunu çözmüş olacağız. Projesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yapılaşmaya dikkan çeken İmamoğlu şöyle konuştu:

Yapılaşmayla ilgili problemlerin yarattığı altyaphı sorunlarını arkadaşlarımız çözecek. Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Valimiz gezdi, birtakım tespitler yaptı, biz de yapıyoruz. Bunları birleştireceğiz. Önce vatandaşlarımızın bu akşam konaklaması ve sıhhatli bir şekilde evlere girebilmesi için işbirliği yapacağız. Hiçbir vatandaşımız ama işyeri ama konut tereddüt etmesin. Tam da pandemi sürecinde anlattığımız, 38 noktada tam da bu felaketlerin yaşanmaması noktasındaydı. Resmen burada insanlar 15 yılda bu sorunu yaşıyor. Keşke bu zamana kalmasaydı. İnşallah bu yaz bitiminde çözmüş olacağız.

Keşke evleri yıkma şansımız olsa. Esenyurt'un en büyük sorunu yapılaşma. Buradaki imar aşırılıkları çığlık çığlığa anlatıldı, duyan olmadı. Burada hangi noktalar imara açıldı, bu işin travması. Bizim yapacağımız şu anda altyapı konusunu çözmek. Haramidere'nin genişlemesi, birtakım farklı çözümler vardı. Oturma izni olmayan yere insanların kiraya vermesi yasak. Bunların hepsi tespit edilecek.

Gerçekten Esenyurt'un son 15-20 yılı sıkı bir şekilde irdelenmeli ve bu tür sorunların yaşanmaması adına sorgulanmalı. Belediye başkanımız sıkı bir takip yapıyor, biz de işbirliğiyle kısa zamanda bu sorunları çözmüş olacağız.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: GECE YARISI OLSA FELAKET YAŞANIRDI

Esentyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da, Habertürk TV yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Allah korusun gece yarısı bu iş olsa çok daha büyük felaketlere neden olabilirdi. Geç kalabilirdik, trafik tıkanmasından vatandaşlara ulaşamayabilirdik. Sadece bir Suriyeli misafirimizi kaybettik. Ben 42 yıllık Esenyurtluyum. Buranın sorunlarını biliyorum. Bu sorun projelendirildi. İSKİ ile birlikte başlıyorduk. Pandemi de etkiledi. Bir sorun olmadan bu yaz içinde bitirmeyi hedefliyoruz.

Mahsur kalan şu anda benim bildiğim yok. Bir tane aile varmış, onun dışında kimse yoktu. Burada bir tek aile vardı. Şu an hastaneden aldığımız bilgilere göre oradaki çocukların durumu iyi. Şu anda şantiyeler kuruldu, zaten başlamıştık imalata. Devam edecek çalışmalar.

Biraz önce vali bey de açıkladı. AFAD, Valilik, Kaymakamlık, Esenyurt Belediyesi ve İBB'nin ortak çalışmasıyla vatandaşlarımızın sorunlarını ve mağduriyetlerini önemli ölçüde gidereceğimizi düşünüyoruz. Daha önceki süreçlerde de bu sonuçlar yaşandı. Biz de bu sorunu bildiğimiz için öncelikli olarak yapmamış gereken işler olarak bunu addettik. Büyük oranda bu sorunlar çözülecek."


VALİLİK: 3 ÇOCUK KURTARILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Esenyurt yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun kurtarıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği İstanbul'da etkili olan yağışa ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, " İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olayları Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde etkili olmuştur. Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki (3) çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir.

Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

VALİ YERLİKAYA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise faciada bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

İstanbul'da bugün öğleden sonra gerçekten sağanak yağış oldu. İstanbul'da daha önce çok ender görülen iki tane hortum görüldü. Maalesef Esenyurt ilçemizin Pınar Mahallesi 1272 sokakta bodrum katlarına su bastı. Çatalca'da hakeza, Beylikdüzü'nde de çok az bir iki noktada olduğunu arkadaşlarımız söyledi. Birazdan oraya gideceğiz. Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 arkadaşımız, Beylikdüzü'nde tedavi gören 2 vatandaşımız, Esenyurt'ta 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. Maalesef 30-32 yaşlarında Suriyeli misafirimiz vefat etti.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum, vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Suriyeli yavrucağız başta olmak üzere hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Caddede bodrum katlarda su boşaltması itfaiye, AFAD, Esenyurt Belediye Başkanlığımız, bütün kurumlarımız gerçekten çok çalışıyorlar. Az önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştüm. Öncelikle geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada ve diğer yerlerde hasar tespit edilen kaymakamlıklarımız, belediye başkanlarımız gereken yardımı yapacaklar. Bu gece onlara sahip çıkıyoruz. Yarın Çevre Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Haramidere'yi konuşacağız. Aynı sıkıntının bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, sokakta bodrumda yaşam izine konut olarak kullandırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Kullanılamayacak ev eşyasına yardım, çıkabilecekleri yaşam alanlarıyla ilgili kira yardımlarıyla ilgili gereken desteği devletimiz, hükümetimiz, İstanbul Valiliğimiz, kaymakamlığımız elbirliğiyle sahip çıkacağız. Tekrar şehrime, Esenyurtuma, Çatalca'ya, Beylikdüzümüze geçmiş olsun diliyorum. Allah beterinden korusun diyorum.

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