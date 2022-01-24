İstanbul'a girişler yasaklandı | Hipotermi uyarısı

Kış şartları Türkiye'nin en büyük şehrini esir aldı. Şehirler arası ulaşımın güçlükle yapıldığı İstanbul'a, Trakya yönünden araç girişine kapatıldı. Bu arada otogardan Türkiye ile yolcu taşımacılığı da durma noktasına geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), birçok kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, ''Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir'' açıklamasında bulundu.

Dün akşam 17.00 sıralarında yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeni ile D-100 Karayolu Bolu Dağı Tüneli mevki Ankara-İstanbul istikameti kapatılmıştı. Sabah 06.00 sıralarında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ile D-100 Karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

KGM, D-100 Karayolu’nun açıldığına dair bir paylaşımda bulundu. KGM yaptığı paylaşımda, “İstanbul-Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde yoğun kar yağışının ardından oluşan ulaşım aksamalarına dair bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamada Kayseri-Malatya yolunun trafiğe açıldığı, Kahramanmaraş-Göksun yolunun da ise TIR geçişlerine izin verilmeye başlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

- İstanbul - Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

- Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

-Şarkışla-Pınarbaşı Yolu açılmıştır.

- Konya-Antalya Yolu trafiğe açılmıştır.

- Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır.

- Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma açılmıştır.

- Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine açılmıştır.

- Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma açılmıştır.

- Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma açılmıştır.

- Bursa-Karacabey Yolu TIR trafiğine açılmıştır.

- Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.

- Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Elazığ-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Diyarbakır-Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kırıkkale-Kırşehir Yolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

- Of-Çaykara-Bayburt Yolu ulaşıma kapatılmıştır



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur''

Karayolları Genel Müdürlüğü, ''Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur'' açıklamasında bulundu.



Prof. Dr. Şen'den korkutan 'kar' uyarısı: Dışarıya çıkmayın!

İstanbul kar yağışına teslim oldu. Kentin iç ve batı kesimlerinde kar etkisini iyice hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kalp hastalığı problemi olanlar kesinlikle bu havada dışarıya çıkmamalı, rüzgara karşı yürümemeli" dedi.

İstanbul, günlerdir uyarıları yapılan kar yağışına teslim oldu. Kentin iç ve batı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Çarşamba akşamına kadar kar etkisi var" diyen Şen şöyle devam etti:

Çarşamba akşamına kadar kar etkisi var. Bugün deniz etkisi dediğimiz - İstanbul'a özel bir durumdur- kar Marmara'nın batısında ve güneyinde hızlı ve yoğun yağmaya başladı. Karadeniz üzerinden gelen akışlar, deniz suyu sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için buharlaşma yapıyor, nemi ve yağışı arttırıyor. İstanbul'un Anadolu yakasında bu kadar kar yok, kar yağışı akşama kadar devam edecek. Yarın kar hafifleyecek ama akşam devam edecek. Deniz ya da göl etkisi denilen bu etki devam edecek.

SICAKLIKLAR EKSİYE DÜŞECEK!

Bu gece İstanbul'da sıcaklık eksi 2'ye, Anadolu yakasında 1 dereceye kadar düşecek. Bu da önemli.

KALP HASTALIĞI OLANLAR DIŞARIYA ÇIKMASIN

Ulaşıma dikkat edeceğiz, erkenden evimize gideceğiz. Bir de kalp hastalığı problemi olanlar kesinlikle bu havada dışarıya çıkmamalı, rüzgara karşı yürümemeli. Yürüyecekse de rüzgarı arkasına almalı.

20 CM'E YAKIN KAR VAR

Şu anda burada 20 cm'e yakın kar var. Karın artması batı bölgelerinde önemli değil ama Doğu ve İç Anadolu'nun doğusunda eski karın üzerine yeni kar geldiği için çığ tehlikesi var.

HİPOTERMİ TEHLİKESİNE DİKKAT

Hissedilen sıcaklık şu an -8 derece. Biraz daha durursak hipotermi geçiririz. Eğer 26 derecenin altına düşerse vücut sıcaklığı hayata dönüş zorlaşır. O nedenle dışarlarda kalmamak lazım."



