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İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

20 Ocak 2022 Perşembe 19:59
İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul’un Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.  

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 

SİSTEM HAFTA ORTASINA KADAR ETKİLİ 

Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.   

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor. 

İBB ÖNLEMLERİNİ ALDI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak. 

7 BİN 421 PERSONEL, 1.582 ARAÇ 7/24 GÖREV BAŞINDA OLACAK

Toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinası ile göreve hazır. İstanbul’un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206.056 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor. 

METROBÜS HATTINDA 33 İŞ MAKİNASI GÖREVDE 

Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek. 

AKOM İSTANBULLULARI TEDBİRLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

AKOM’dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı. 

Anahtar Kelimeler:
İBB
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