Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanı tarih verdi

Küresel iklim değişimi mevsimlerin yağış döngüsünü dedeğiştirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi

01 Ocak 2024 Pazartesi 22:19
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanı tarih verdi






İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanı tarih verdi

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre yeni yılın ilk haftasında kar beklenen İstanbul için kar uyarısı verildi. Ocak 10 ve 15'i arasında beklenen kar yağışına ilişkin değerlendirmede bulunan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcak havaları unutabiliriz. İki sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir" dedi.

Ocak ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak edilirken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kritik değerlendirmede bulundu.

Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur; sonrasında ise kutup soğukları  beklenirken Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor" ifadelerini kullandı.

Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum. Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilirTahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem."

Yeni yılın ilk gününden itibaren beklenen yağışlı hava geliyor. Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyunca devam edecek.

Hava Forum sayfası ise İstanbul'a kutup soğuğu uyarısı yaptı. Paylaşımda "Yeni yıl, yeni başlangıç... Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, hoş geldin 2024..." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıMeteorolojiMeteo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari Yüksekova'da korkutan deprem
Hakkari Yüksekova'da korkutan deprem
2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı?
2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı?
AKP'nin dönemenin borcu ödenmeyince İstanbul donacaktı
AKP'nin dönemenin borcu ödenmeyince İstanbul donacaktı
İETT, 2023'de 16 milyon 60 bin sefer düzenledi
İETT, 2023'de 16 milyon 60 bin sefer düzenledi
Arapları eleştiren isimlere operasyon gelecekmiş
Arapları eleştiren isimlere operasyon gelecekmiş
Prof. Dr. Yılmazer Arabistan'ı aklamak isterken bir çuval inciri pisledi
Prof. Dr. Yılmazer Arabistan'ı aklamak isterken bir çuval inciri pisledi
Fenerli İrfan Can Kahveci'den Atatürk fotoğraflı paylaşım
Fenerli İrfan Can Kahveci'den Atatürk fotoğraflı paylaşım
İBB, gece hatları seferleri artırıldı
İBB, gece hatları seferleri artırıldı
İsveç Türkiye'nin elindeki son koz | Yaptırımlar yağmur gibi yağabilir
İsveç Türkiye'nin elindeki son koz | Yaptırımlar yağmur gibi yağabilir
AKP'li trolden fakir şehit ailelerine methiye
AKP'li trolden fakir şehit ailelerine methiye

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim