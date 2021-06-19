Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2

İstanbul Anadolu yakası diken üstünde. Öğle saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak duyurdu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 16:26
İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2

İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2

Marmara Denizi ve İstanbul deprem kabusuyla yeniden yüzleşti. Anadolu yakasında saat 15.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Yer kabuğunun 15 KM derinliğinde oluşan sarsıntı İstanbul Anadolu yakasında yoğun olarak hissedildi. İşte o haberin detayları...

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Kartal açıklarında ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Sultanbeyli olarak verirken depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.

AFAD, depremin Kartal açıklarında ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Sultanbeyli olarak veririken depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. 

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremin merkez üssünün Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi civarında olduğunu belirtirken olumsuzluk bulunmadığının altını çizdi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.06.19 15:51:43  37.8897   28.7870        6.8      -.-  1.9  -.-   TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)                         İlksel
2021.06.19 15:12:32  39.1422   27.8350        3.5      -.-  1.9  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2021.06.19 15:07:52  40.9563   29.2358       15.1      -.-  4.2  -.-   SULTANBEYLI (ISTANBUL)                            İlksel
2021.06.19 08:55:28  35.4182   27.8807       28.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.06.19 07:43:39  37.9497   27.6432        5.3      -.-  2.0  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2021.06.19 07:41:59  40.3217   26.9817        5.5      -.-  1.9  -.-   DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)                     İlksel
2021.06.19 07:36:17  40.3377   27.0063        6.1      -.-  2.2  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2021.06.19 03:18:28  39.2583   27.6085        6.6      -.-  2.2  -.-   BEYCE-SOMA (MANISA)                               İlksel
2021.06.19 02:49:51  35.8372   31.6457        6.6      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.06.19 02:47:12  35.9328   31.4692        8.2      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.06.19 02:41:04  36.4505   27.1585        5.0      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.19 02:23:21  37.7970   26.6570        5.4      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.06.19 00:12:30  37.9120   27.1915       10.7      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.06.18 22:51:46  38.6798   27.6198        2.5      -.-  2.3  -.-   DEVELI-SARUHANLI (MANISA)                         İlksel
2021.06.18 22:38:30  38.9488   26.0720        3.4      -.-  1.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.06.18 21:44:07  38.9637   23.5910        6.6      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.06.18 19:51:26  35.7620   28.0983       78.6      -.-  4.5  -.-   AKDENIZ
Anahtar Kelimeler:
DepremMaltepeSultangazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anket | Virüsten korunmak için neler yapıyoruz?
Anket | Virüsten korunmak için neler yapıyoruz?
Veyis Ateş Sezgin Baran ile canlı yayında | Ortalık karıştı
Veyis Ateş Sezgin Baran ile canlı yayında | Ortalık karıştı
Gelecek Partisi konvoyunda kaza | Genel Başkan Yardımcısı Ün yaralandı
Gelecek Partisi konvoyunda kaza | Genel Başkan Yardımcısı Ün yaralandı
HDP'ye silahlı saldırı | Katil cinayeti anlattı
HDP'ye silahlı saldırı | Katil cinayeti anlattı
Belediyelerin İşbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru
Belediyelerin İşbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru
Maganda saldırısı | Peri Bacaları'nı tahrip ettiler
Maganda saldırısı | Peri Bacaları'nı tahrip ettiler
HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti
HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti
Soma Maden Faciası | 301 can için 20 yıl hapis
Soma Maden Faciası | 301 can için 20 yıl hapis
Plaja inen helikopter için işletme sahibinden savunma
Plaja inen helikopter için işletme sahibinden savunma
İstanbul'da sel alârmı | İBB ekipleri 18 noktaya müdahale etti
İstanbul'da sel alârmı | İBB ekipleri 18 noktaya müdahale etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim