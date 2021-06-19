İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2

Marmara Denizi ve İstanbul deprem kabusuyla yeniden yüzleşti. Anadolu yakasında saat 15.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Yer kabuğunun 15 KM derinliğinde oluşan sarsıntı İstanbul Anadolu yakasında yoğun olarak hissedildi. İşte o haberin detayları...

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Kartal açıklarında ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Sultanbeyli olarak verirken depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.

AFAD, depremin Kartal açıklarında ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Sultanbeyli olarak veririken depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremin merkez üssünün Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi civarında olduğunu belirtirken olumsuzluk bulunmadığının altını çizdi.