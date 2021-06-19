İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2
Marmara Denizi ve İstanbul deprem kabusuyla yeniden yüzleşti. Anadolu yakasında saat 15.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Yer kabuğunun 15 KM derinliğinde oluşan sarsıntı İstanbul Anadolu yakasında yoğun olarak hissedildi. İşte o haberin detayları...
İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Kartal açıklarında ve 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Sultanbeyli olarak verirken depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremin merkez üssünün Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi civarında olduğunu belirtirken olumsuzluk bulunmadığının altını çizdi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.06.19 15:51:43 37.8897 28.7870 6.8 -.- 1.9 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2021.06.19 15:12:32 39.1422 27.8350 3.5 -.- 1.9 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2021.06.19 15:07:52 40.9563 29.2358 15.1 -.- 4.2 -.- SULTANBEYLI (ISTANBUL) İlksel 2021.06.19 08:55:28 35.4182 27.8807 28.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.19 07:43:39 37.9497 27.6432 5.3 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.06.19 07:41:59 40.3217 26.9817 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2021.06.19 07:36:17 40.3377 27.0063 6.1 -.- 2.2 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2021.06.19 03:18:28 39.2583 27.6085 6.6 -.- 2.2 -.- BEYCE-SOMA (MANISA) İlksel 2021.06.19 02:49:51 35.8372 31.6457 6.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.19 02:47:12 35.9328 31.4692 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.19 02:41:04 36.4505 27.1585 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.19 02:23:21 37.7970 26.6570 5.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.19 00:12:30 37.9120 27.1915 10.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.18 22:51:46 38.6798 27.6198 2.5 -.- 2.3 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2021.06.18 22:38:30 38.9488 26.0720 3.4 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.06.18 21:44:07 38.9637 23.5910 6.6 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.06.18 19:51:26 35.7620 28.0983 78.6 -.- 4.5 -.- AKDENIZ