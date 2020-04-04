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İstanbul'da 2.5 milyon kişi her gün sokakta!

Koronavirüs vakalarının görülmeye başlanması, İstanbul’da günlük dışarı çıkma oranlarında ciddi düşüşe neden oldu. 

04 Nisan 2020 Cumartesi 12:54
İstanbul'da 2.5 milyon kişi her gün sokakta!


İstanbul'da 2.5 milyon kişi her gün sokakta!


İBB İstatistik Ofisi’nin, yaptığı araştırmaya göre, 2-6 Mart tarihleri arasında İstanbulluların yüzde 75,1’i günlük dışarı çıkarken, vakaların yaşanmaya başladığı 23-27 Mart tarihleri arasında bu oran yüzde 16,1’e düştü. Ancak yaklaşık iki buçuk milyon kişi günlük olarak dışarı çıkıyor. Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla olan bu sayı, Türkiye’deki koronavirüs vakalarının yüzde 58,5’ine sahip; bir kişinin hastalığı 16 kişiye bulaştırdığı İstanbul için ciddi risk oluşturuyor.

Yaklaşık 2,5 milyon kişi sokakta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’da, Mart ayında, Koronavirüs vakaları görülmeye başlamasından önce ve sonra ortalama olarak kaç kişinin evinden dışarı çıktığını tahmin eden bir çalışma yaptı. İBB Ulaşım Ana Planı verisi ve modelinden yola çıkılarak, Ulaşım Yönetimi Merkezi (UYM)’nin 947 dedektör verisi ile Belbim Akıllı Bilet verileri kullanıldı. Çalışmada, toplu taşıma kullanan kişi sayısı, özel araç kullanarak dışarıya çıkan kişi sayısı ve yaya hareketliliği tahmin edildi.

Çalışmanın sonucuna göre, Mart ayında, Koronavirüs vakasından önce 2-6 Mart arasında, hafta içi ortalama olarak, İstanbul’da yaşayanların yüzde 75,1’inin günlük dışarı çıktığı belirlendi. Bu oran, Koronavirüs vakalarının yaşanmaya başladığı 23-27 Mart tarihleri arasında ise yüzde 16,1’e düştü. Yani yaklaşık 2,5 milyon kişi sokağa çıkmaya devam ediyor.

İstanbul için ciddi risk

Pek çok ülke nüfusundan daha fazla olan 2,5 milyon kişinin sokağa çıkıyor olması, Covit-19 vakalarının yüzde 58,5’ine sahip, 16 milyonluk İstanbul için ciddi risk oluşturuyor. 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle Türkiye’de, toplam 20 bin 921 Covit-19 vakası bulunuyor. Bunların 12 bin 231’i İstanbul’da,bin 105’i İzmir’de, 860’ı Ankara’da. İzmir’in 11, Ankara’nın 14 katından daha fazla vakanın bulunduğu İstanbul’da, bir kişi hastalığı 16 kişiye bulaştırıyor.

Toplu taşıma azaldı, özel araç arttı

Çalışmada, dikkat çeken bir diğer husus da İstanbulluların araç tercihi oldu. Koronavirüs vakalarından önce, İstanbulluların yüzde 15,2’si dışarıya özel araçları ile çıkarken, vakalardan sonra yüzde 54’ünün özel araç tercih ettiği gözlendi. Toplu taşımayı tercih edenlerin oranı, vakalardan sonra yüzde 41,5’dan yüzde 20’ye düştü.

Yayaların oranı azaldı

Yaya olarak dışarıya çıkanların oranının ise Koronavirüs vakaları öncesi yüze 43,3 iken, vakalardan sonra yüzde 26 olarak değiştiği tahmin edildi.

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