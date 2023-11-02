İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde adeta durma noktasına geldib Yağmur sonrası yollarda yoğunluk yüzde 90'ı buldu
Sağanak yağışın etkisi ve mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin çileye döndüğü kentte yoğunluk kent genelinde yüzde 90'a ulaştı.
İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı.
Yağışın etkisiyle kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da arttı.
İBB'nin trafik haritasına göre saat 17.46'da trafik yoğunluğu yüzde 89'e çıktı.
Öte yandan Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 90'a ulaşırken Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 85'e ulaştı.