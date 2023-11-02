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İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi

Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte İstanbul'da ana yollar ve ana yollara bağlantı yolları adeta kilitlendi.

02 Kasım 2023 Perşembe 19:16
İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi






İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi


İstanbul'da akşam saatlerinde adeta durma noktasına geldib Yağmur sonrası yollarda yoğunluk yüzde 90'ı buldu
Sağanak yağışın etkisi ve mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin çileye döndüğü kentte yoğunluk kent genelinde yüzde 90'a ulaştı.


İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için öğle saatlerinde verdiği kuvvetli sağanak uyarısından sonra yağmur etkisini göstermeye başladı.

Yağışın etkisiyle kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da arttı.

İBB'nin trafik haritasına göre saat 17.46'da trafik yoğunluğu yüzde 89'e çıktı.

Öte yandan Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 90'a ulaşırken Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 85'e ulaştı.

Son Güncelleme: 02.11.2023 21:21
Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrafik
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